Ушла из жизни айтыскер Надежда Лушникова

Скончалась известная айтыскер, член Союза писателей Казахстана и заслуженный деятель Казахстана Надежда Лушникова. Соболезнования ее родным, близким, коллегам, ученикам и всем любителям литературы выразило Министерство культуры и информации.

Надежда Лушникова посвятила жизнь казахскому искусству слова и внесла заметный вклад в развитие национальной литературы и айтыса. Она глубоко знала богатство и образность казахского языка, а мастерство импровизации и любовь к родной земле принесли ей народное признание. Ее поэтические сборники «Отаным менің» и «Жан сыйы» нашли путь к сердцам читателей.

Больше четверти века она преподавала казахский язык и литературу и прививала молодому поколению любовь к национальному искусству. Много лет руководила литературно-мемориальным музеем Умбеталы Карибаева и сделала многое для сохранения и популяризации наследия поэта.

В министерстве отметили, что жизнь Надежды Лушниковой, ее наставничество и вклад в национальную духовность навсегда останутся примером для следующих поколений, а светлый образ сохранится в памяти народа.