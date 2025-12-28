Известная французская актриса и общественный деятель Бриджит Бардо ушла из жизни в возрасте 91 года, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Фонд Бриджит Бардо, информация о кончине актрисы была официально подтверждена пресс-службой организации.

"Фонд Бриджит Бардо с глубокой скорбью объявляет о кончине своего основателя и президента — мадам Бриджит Бардо, всемирно известной актрисы и певицы, которая отказалась от престижной карьеры, чтобы посвятить свою жизнь защите животных", — говорится в заявлении фонда.

Бриджит Анн-Мари Бардо была одной из самых ярких звезд французского и мирового кинематографа и стала символом эпохи 1950–1960-х годов. Она родилась 28 сентября 1934 года в Париже. С раннего детства занималась танцами, обучалась в Высшей национальной консерватории музыки и танца, а в юном возрасте начала карьеру модели, сотрудничая с журналом Elle.

Её кинодебют состоялся в 1952 году в фильме Жана Буайе "Нормандская дыра". Всемирную известность Бардо принесли роли в картинах "И Бог создал женщину", "Бабетта идёт на войну" и ряде других культовых фильмов.

С начала 1970-х годов Бриджит Бардо отошла от актёрской деятельности и посвятила себя защите прав животных. Она стала основателем и бессменным руководителем Фонда Бриджит Бардо, который получил международное признание.