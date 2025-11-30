  • 30 Ноября, 09:09

Ушла из жизни Народная артистка Казахстана Рихангуль Махпирова

Фото: Минкульт

На 79-м году жизни не стало выдающейся актрисы Рихангуль Махпировой, Народной артистки Казахстана, передает BAQ.KZ. Её творческий путь начался в 1977 году в Республиканском государственном академическом Уйгурском театре музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова.

За десятилетия работы Рихангуль Махпирова создала множество ярких, самобытных и запоминающихся ролей, которые вошли в золотой фонд театрального искусства страны. За заслуги в развитии культуры актриса получила звания Заслуженной артистки Республики Казахстан и Народной артистки Казахстана.

Министерство культуры и информации Казахстана выразило соболезнования родным, близким и поклонникам артистки.

