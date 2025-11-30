Ушла из жизни Народная артистка Казахстана Рихангуль Махпирова
Сегодня, 08:15
96Фото: Минкульт
На 79-м году жизни не стало выдающейся актрисы Рихангуль Махпировой, Народной артистки Казахстана, передает BAQ.KZ. Её творческий путь начался в 1977 году в Республиканском государственном академическом Уйгурском театре музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова.
За десятилетия работы Рихангуль Махпирова создала множество ярких, самобытных и запоминающихся ролей, которые вошли в золотой фонд театрального искусства страны. За заслуги в развитии культуры актриса получила звания Заслуженной артистки Республики Казахстан и Народной артистки Казахстана.
Министерство культуры и информации Казахстана выразило соболезнования родным, близким и поклонникам артистки.
