В Казахстане на 77-м году жизни скончалась известная поэтесса, одна из ярких представительниц искусства айтыса Асия Беркенова. Ей было 76 лет, передаёт BAQ.KZ.

Асия Беркенова внесла большой вклад в возрождение казахского айтыса – традиционного поэтического состязания, в котором акыны импровизируют стихи прямо на сцене.

Особую роль она сыграла в развитии этого искусства в Костанайской области. Зрители полюбили её за остроумие, находчивость и умение точно передавать мысли и чувства через поэтическое слово.

Широкую известность Асия Беркенова получила в 1984 году, когда победила на республиканском айтысе, посвящённом 100-летию со дня рождения известного казахского акына и композитора Кенена Азербаева.

В последующие годы она неоднократно становилась победительницей и призёром республиканских и международных поэтических состязаний.

Многие годы Асия Беркенова посвятила преподавательской деятельности, воспитав не одно поколение учеников и последователей.

За вклад в развитие национальной культуры она была удостоена звания народного акына Казахстана, награждена орденами «Құрмет» и «Барыс» III степени.

Светлая память об Асии Беркеновой, её творческое наследие и заслуги перед казахской культурой навсегда останутся в сердцах соотечественников!