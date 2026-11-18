Ушла из жизни народная поэтесса Казахстана Асия Беркенова
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В Казахстане на 77-м году жизни скончалась известная поэтесса, одна из ярких представительниц искусства айтыса Асия Беркенова. Ей было 76 лет, передаёт BAQ.KZ.
Асия Беркенова внесла большой вклад в возрождение казахского айтыса – традиционного поэтического состязания, в котором акыны импровизируют стихи прямо на сцене.
Особую роль она сыграла в развитии этого искусства в Костанайской области. Зрители полюбили её за остроумие, находчивость и умение точно передавать мысли и чувства через поэтическое слово.
Широкую известность Асия Беркенова получила в 1984 году, когда победила на республиканском айтысе, посвящённом 100-летию со дня рождения известного казахского акына и композитора Кенена Азербаева.
В последующие годы она неоднократно становилась победительницей и призёром республиканских и международных поэтических состязаний.
Многие годы Асия Беркенова посвятила преподавательской деятельности, воспитав не одно поколение учеников и последователей.
За вклад в развитие национальной культуры она была удостоена звания народного акына Казахстана, награждена орденами «Құрмет» и «Барыс» III степени.
Светлая память об Асии Беркеновой, её творческое наследие и заслуги перед казахской культурой навсегда останутся в сердцах соотечественников!
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