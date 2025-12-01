Народная артистка России Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни. Об этом сообщили в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на российские СМИ.

Широкую известность актрисе принесла главная роль в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", который был удостоен премии "Оскар" как лучший иностранный фильм. Картина стала одной из самых узнаваемых в истории советского и мирового кино.

По информации СМИ, в последние месяцы Вера Алентова страдала от осложнений, связанных с гипертонической болезнью сердца. Сообщается, что актрисе стало плохо во время похорон коллеги и партнёра по фильму "Зависть богов" Анатолия Лобоцкого. Она была экстренно госпитализирована, однако спасти её не удалось.

Вера Алентова дебютировала в кино в 1965 году. За свою карьеру она сыграла десятки ролей в театре и кино. Среди наиболее известных работ актрисы — фильмы "Время желаний", "Зависть богов", "Завтра была война", "Ширли-мырли" и другие.