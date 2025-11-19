В Жетысу сотрудники полиции оперативно установили местонахождение двоих подростков, пропавших в Ескельдинском районе. Родители обратились в полицию после того, как дети самостоятельно оседлали лошадь и ушли из дома, не предупредив никого, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Получив сообщение, полицейские незамедлительно приступили к поискам. В операции были задействованы дежурные наряды, участковые инспекторы, кинологи, волонтёры и местные жители, хорошо знакомые с особенностями местности. Поисковые группы прочесывали территорию часами, включая труднодоступные горные районы вокруг села.

Ключевую роль в установлении местонахождения подростков сыграла авиационная техника. Полицейский дрон позволил быстро обследовать горные участки с воздуха, определить вероятное направление движения и направить туда поисковые группы. Благодаря применению современных технологий удалось существенно ускорить процесс.

Спустя почти двое суток непрерывной работы подростки были обнаружены живыми и здоровыми в удалённой горной зоне. Их доставили домой и передали родителям. По словам полицейских, дети не осознавали масштаба начатой поисковой операции и опасности, в которой могли оказаться.

Как отметили в ведомстве, с начала года в полицию поступило 408 заявлений о без вести пропавших. Каждый подобный случай рассматривается как неотложный приоритет: сотрудники немедленно приступают к поискам, задействуя все доступные силы. Благодаря профессионализму и оперативному взаимодействию подразделений все случаи были раскрыты в течение суток — пропавшие были найдены и возвращены домой.

Особое внимание уделяется поиску наиболее уязвимых категорий — несовершеннолетних и пожилых граждан, которые могут оказаться в опасной ситуации. Применение современных технологий, грамотная координация и слаженная работа поисковых служб позволяют своевременно устанавливать местонахождение людей и обеспечивать их безопасность.