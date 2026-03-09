Ушли из жизни еще двое пострадавших от взрыва в Щучинске
Акмолинские врачи продолжают упорную борьбу за жизни пострадавших.
Сегодня 2026, 12:31
119Фото: BAQ.KZ
Ушли из жизни еще двое пострадавших от взрыва в Щучинске, число погибших достигло 11, передает BAQ.KZ со ссылкой на управление здравоохранения области.
«Не смотря на все усилия врачей скончались еще двое крайне тяжелых пациентов пострадавших от взрыва в Щучинске:
8 марта скончался пациент в реанимации стационара «Авиценна-Бурабай» , а 9 марта ушла из жизни пациентка, проходившая лечение в Акмолинской многопрофильной областной больнице города Кокшетау», - сообщил руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Н.Ермек.
Акмолинские врачи продолжают упорную борьбу за жизни пострадавших, медицинская помощь оказывается в полном обьеме с привлечением всех медицинских, кадровых и технических ресурсов.
