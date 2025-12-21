Казахская культура понесла большую утрату – ушёл из жизни Асанали Ашимов. Этот выдающийся актёр оставил после себя неизгладимый след в театре и кино, став символом целой эпохи, передаёт BAQ.KZ.

Асанали Ашимов был известен не только своими ролями, но и особым духом, который он привносил на сцену. Его голос, наполненный силой и глубиной, а также выразительный взгляд без слов передавали всё: от народной мудрости до трагедии человеческой судьбы. Зрители и коллеги признавали, что он не просто играл – он жил каждой ролью и вдохновлял окружающих своим примером.

Родился Асанали Ашимов в 1937 году. За десятилетия творческой деятельности он снялся во множестве фильмов и спектаклей, получил признание на национальном и международном уровнях. Народный артист Казахстана, лауреат многочисленных премий, он стал олицетворением целой эпохи в казахском искусстве.

Его наследие будет жить в сердцах зрителей и будущих поколений артистов.