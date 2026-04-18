Усиление мер по профилактике гендерного насилия обсудили в Астане

В Астане состоялась фокус-группа с участием представителей государственных органов и международных организаций, посвященная вопросам реализации проектов в сфере профилактики гендерного насилия, передает BAQ.KZ.

Обращаясь к участникам, Уполномоченный по вопросам семьи, заместитель Председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Снежанна Имашева отметила, что профилактика гендерно обусловленного насилия остается одним из важных направлений государственной семейной политики и находится в постоянном фокусе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.

В ходе встречи обсудили текущие инициативы, существующие вызовы и выработали практические рекомендации по повышению эффективности принимаемых мер. Участники также обменялись опытом реализации проектов.

По итогам фокус-группы выработан ряд рекомендаций, направленных на дальнейшее совершенствование государственной политики и практических механизмов в данной сфере.