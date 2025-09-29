30 сентября объявлено штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана, ожидаются заморозки, осадки с переходом в снег, туман, местами грозы и усиление ветра, передает BAQ.KZ.

В Астане ожидается туман.

В горных районах области Жетысу ожидаются ночью сильные осадки (дождь с переходом в снег), днём сильный дождь. Ожидаются гроза, в горах туман. Ветер юго-западный на севере и востоке области порывы 15–20, местами 23–28 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидаются осадки, местами сильные (дождь с переходом в снег). Ожидается резкое понижение температуры воздуха до 12–17, в горах до 7 тепла. В горах возможны заморозки около 1 градуса. В Шымкенте и Туркестане температура понизится до 14–16 тепла.

В Жамбылской области ожидаются осадки, в горных районах временами сильные (дождь с переходом в снег). Температура воздуха снизится до 5–10, в горах до 2 тепла. В горных и предгорных районах ожидаются заморозки около 2 градусов. В Таразе температура днём понизится до 8–10 тепла.

В Павлодарской области на юге и востоке ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Температура ночью составит 1–6 мороза. В Павлодаре ночью ожидается 2–4 мороза.

В Восточно-Казахстанской области на севере и востоке ожидаются осадки, ночью местами сильные (дождь с переходом в снег). На севере ночью и утром туман. Ветер западный, северо-западный 15–20 м/с.

В области Абай на западе и севере ожидаются местами сильные осадки, днём на западе дождь с переходом в снег. На севере ночью и утром туман. Ветер северо-западный, северный 15–20 м/с.

В Акмолинской области на западе, юге и востоке ожидается туман. Ветер северо-восточный порывы 15–18 м/с.

В Карагандинской области на востоке ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). На севере и востоке ночью и утром туман, возможны заморозки до 3 градусов. В Караганде ночью на поверхности почвы заморозки до 3 градусов.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере и востоке ожидается туман. Ночью заморозки до 3 градусов. В Уральске ночью и утром туман, на поверхности почвы заморозки до 3 градусов.

В Актюбинской области ночью на западе, севере и в центре заморозки до 3 градусов. В Актобе ночью ожидается 1–3 мороза.

В Костанайской области на севере, западе и юге осадки (снег, дождь), гололёд и низовая метель. Местами туман. В Костанае ночью ожидаются снег, дождь, гололёд и туман.

В Мангистауской области ожидается северо-восточный ветер 15–20 м/с. В Актау днём порывы ветра до 15–18 м/с.

В Алматинской области на севере, юге и в горах ожидается гроза. В Алматы ночью и утром временами гроза, ветер до 18 м/с. В Конаеве временами гроза, ветер до 15–20 м/с.