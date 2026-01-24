В Казахстане продолжается масштабная реформа политической системы, в центре которой — пересмотр роли, состава и полномочий Парламента. Власти заявляют о намерении усилить представительность, повысить институциональную ответственность и укрепить баланс ветвей власти. Однако эксперты отмечают, что успех таких изменений зависит не только от формального расширения полномочий, но и от глубины институциональных преобразований, качества политической конкуренции и доверия общества.

О том, при каких условиях парламентская реформа действительно укрепляет государственное управление, а также о рисках формализации изменений, в интервью BAQ.KZ рассказал директор Армянского института устойчивости и государственного управления Геворг Меликян.

— В Казахстане пересматриваются состав и полномочия Парламента. С точки зрения международного опыта, при каких условиях такие реформы действительно укрепляют политическую систему, а не остаются формальными?

- Международная практика показывает, что парламентские реформы укрепляют политическую систему только тогда, когда они опираются не на абстрактные лозунги о "балансе ветвей власти", а на четкую архитектуру полномочий, ответственности и профессионализации законодательного органа.

Усиление Парламента не сводится лишь к расширению его формальных прав. Ключевое значение имеет то, как формируется его состав, каков срок полномочий депутатов и какие реальные механизмы влияния на ключевые государственные институты ему предоставлены. В противном случае реформы рискуют остаться на символическом уровне.

С этой точки зрения подход, предложенный Президентом Токаевым, выглядит институционально обоснованным, а не декларативным. Решение закрепить численный состав Парламента на уровне 145 мандатов, принятое после анализа общественных обращений и работы экспертных групп, свидетельствует о стремлении создать управляемую и функционально сбалансированную модель, а не просто механически расширить представительство.

— Как вы оцениваете инициативу по передаче парламенту согласования назначения членов Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии?

- Перевод назначения членов этих ключевых институтов на уровень парламентского согласования усиливает роль Парламента не только как дискуссионной площадки, но и как органа политической ответственности и контроля.

Кроме того, пятилетний срок полномочий депутатов способствует институциональной стабильности и позволяет сосредоточиться на стратегической законотворческой работе, а не на краткосрочной политической тактике.

В целом эти меры свидетельствуют о том, что формирование профессионального и эффективного Парламента является частью более широкой стратегии эволюционного обновления системы государственного управления, а не формальным шагом.

— Какие риски вы видите, учитывая опыт постсоветских стран?

- Сравнительный опыт постсоветского пространства показывает и потенциальные риски. В частности, важно, чтобы Казахстан не повторил ошибки Армении периода конституционных изменений 2015 года, когда формальное усиление парламента не сопровождалось формированием устойчивой партийной конкуренции, основанной на программах, ценностях и идеях.

В долгосрочной перспективе эффективность парламентской модели зависит не от отдельных персон или ситуативных альянсов, а от содержательной политической конкуренции и наличия институционализированных платформ, через которые общество получает реальное представительство.

— Может ли пересмотр смешанной избирательной системы и парламентских квот реально повысить качество политического представительства?

- Смешанная избирательная система и пересмотр квот действительно способны повысить качество политического представительства. Однако ключевым фактором остается не арифметика мандатов, а содержательное качество представительства.

Международный опыт показывает, что увеличение числа депутатов само по себе не улучшает представительство. Гораздо важнее уровень профессионализма парламентариев, их связь с избирателями и степень ответственности перед обществом.

В казахстанском контексте эффективность смешанной модели будет зависеть от того, усилит ли мажоритарная составляющая персональную ответственность депутатов перед округами, а партийная — отбор кандидатов на основе профессиональных и ценностных критериев, а не формальной лояльности.

— Как вы оцениваете идею расширения управленческих позиций внутри Парламента, включая увеличение числа вице-спикеров?

- Эту инициативу можно рассматривать не как формальное усложнение структуры, а как шаг к повышению функциональной управляемости Парламента и развитию внутренней специализации.

При этом риск того, что избирательные и представительские реформы останутся декларативными, сохраняется. Однако он существенно снижается, если изменения сопровождаются демонтажем неформальных механизмов влияния, профессионализацией политического рекрутинга и переходом от персонализированной политики к институциональной ответственности.

В таком случае смешанная система может стать не косметическим, а структурным инструментом обновления политического представительства.

— Как вы оцениваете Национальный курултай в Казахстане: как альтернативу парламенту или как переходный формат общественного консенсуса?

- Национальный курултай следует рассматривать не как альтернативу Парламенту или символическое дополнение к политической системе, а как переходный институт формирования смыслов в условиях глубокой трансформации государственности.

Опора Президента на данные общественных опросов и выводы Рабочей группы показывает, что структурные реформы — включая возможный переход к однопалатному парламенту — формируются с активным участием общества.

Курултай становится пространством, где социальные ожидания и ценностные ориентиры получают институциональное выражение еще до формального закрепления в классических органах власти.

Символическое значение сохранения названия "Курултай" и обсуждение возможности использования этого термина в названии будущего Парламента демонстрируют стремление встроить политическую модернизацию в понятный и легитимный историко-культурный контекст.

Эксперт подчеркивает, что парламентская реформа в Казахстане может стать не формальным изменением архитектуры власти, а частью глубокой институциональной трансформации — при условии, что она будет сопровождаться развитием партийной конкуренции, профессионализацией политической элиты и реальным расширением механизмов общественного контроля.

Национальный курултай, в свою очередь, рассматривается как важная площадка формирования общественного консенсуса, способная снизить разрыв между институциональными изменениями и общественным восприятием реформ.

Таким образом, успех реформы будет определяться не количеством мандатов или структурными перестановками, а качеством политических институтов и их способностью отражать интересы общества.