Премьер-министр Олжас Бектенов поручил усилить меры по обеспечению пожарной безопасности в отопительный период, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что в целом по республике наблюдается снижение количества пожаров в жилом секторе. Однако в Атырауской, Акмолинской, Жамбылской и Павлодарской областях зафиксирован их рост. Основными причинами возгораний остаются нарушения правил эксплуатации печного, газового и электрического отопления.

"До жителей надо довести основные меры безопасности с призывом проявления сознательности и исключения нарушений правил пожарной безопасности. Министерству культуры и информации совместно с акиматами проработать вопросы трансляции профилактических материалов в средствах массовой информации и социальных сетях. В целом Министерству по чрезвычайным ситуациям поручаю обеспечить эффективную координацию заинтересованных госорганов и акиматов по вопросам предупреждения пожаров в отопительный период", - сказал Бектенов.

Премьер-министр отметил, что рейдовые мероприятия и подворовые обходы в жилом секторе должны проводиться по выходным и праздничным дням с участием акиматов и сотрудников МВД. При выявлении нарушений необходимо оперативно устранять риски возникновения пожаров, а Министерство по чрезвычайным ситуациям не должно ограничиваться формальными мерами.

Отдельное внимание уделено домам социально уязвимых категорий граждан -пенсионеров, безработных и лиц с инвалидностью. Акиматам поручено совместно с Министерствами по чрезвычайным ситуациям и труда в месячный срок актуализировать списки таких домов и обеспечить необходимую поддержку.

Кроме того, премьер-министр обратил внимание на участившиеся случаи взрывов бытовых газовых баллонов и отравлений угарным газом. Министерству энергетики поручено выработать механизм контроля за обращением с газовыми баллонами, а также ускорить запуск их производства в Казахстане.

Акиматам регионов необходимо обеспечить установку датчиков утечки газа в жилых домах и усилить контроль за безопасной эксплуатацией газового оборудования.