Усилить участие казахстанского бизнеса в программе «Халықтық құрылыс» предложил Еркин Абиль

Доктор исторических наук, профессор Еркин Абиль считает создание государственной комиссии по контролю за расходованием бюджетных средств в рамках программы «Халықтық құрылыс» своевременным решением, особенно с учётом масштабов предстоящих инфраструктурных инвестиций.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усилить контроль за расходованием бюджетных средств в рамках реализации программы «Халықтық құрылыс». Президент предложил создать государственную комиссию, в состав которой войдут руководители профильных ведомств, депутаты Курултая и маслихатов, члены Халық Кеңесі, общественные деятели, активисты, волонтёры и журналисты.

По мнению эксперта, создание комиссии является своевременным решением, особенно с учетом масштабов предстоящих инфраструктурных инвестиций.

«Речь идёт о 6,5 триллиона тенге, выделяемых из Национального фонда. Хочу подчеркнуть: это деньги народа Казахстана, и общество вправе рассчитывать на максимальную отдачу от их использования», – отметил Еркин Абиль.

По его словам, контроль должен охватывать два направления. Первое касается прозрачности и эффективности расходов, включая обоснованность смет, конкурентность закупок, соблюдение сроков и качество строительства. Второе связано с влиянием инвестиций на развитие отечественной экономики.

«Строительство инфраструктурных объектов создаёт большой спрос на материалы, оборудование, транспортные и другие услуги. Вопрос в том, какая часть этого спроса будет обеспечена казахстанскими предприятиями», – подчеркнул профессор.

Как отметил Еркин Абиль, если значительные средства будут направлены на импорт, страна получит новые объекты, но упустит возможности для развития собственного производства, создания рабочих мест и увеличения налоговых поступлений.

На необходимость закупки товаров отечественного производства за счет средств Национального фонда, выделяемых на крупные инфраструктурные проекты, обратил внимание и Глава государства.

Эксперт также подчеркнул важность участия малого и среднего бизнеса в реализации программы.

«Не менее важно, чтобы крупные государственные заказы не сосредоточились у узкого круга подрядчиков, оставив в стороне малый и средний бизнес. В Послании на это было обращено особое внимание, Президент подчеркнул, что к строительству и реализации проектов в рамках программы «Халықтық құрылыс» нужно привлекать местный малый и средний бизнес, обладающий хорошей материально-технической базой и опытом», – отметил он.

В этой связи Еркин Абиль предложил включить в общественный мониторинг конкретные показатели: долю казахстанского содержания в закупках материалов, оборудования, работ и услуг, участие отечественных подрядчиков и субподрядчиков, объем заказов для малого и среднего бизнеса, а также привлечение казахстанских работников.

«Причём оценивать нужно реальное участие отечественных производителей, а не только формальную регистрацию подрядных организаций в Казахстане», – подчеркнул эксперт.

Отдельное внимание, по его мнению, необходимо уделить использованию местных трудовых ресурсов и созданию стабильных рабочих мест для казахстанцев. Важно не допустить ситуации, когда подрядчики ради сокращения расходов начнут привлекать более дешевую иностранную рабочую силу.

Еркин Абиль также напомнил, что члены Қазақстан Халық Кеңесі уже выступили с предложением развивать механизмы общественного мониторинга инфраструктурных проектов непосредственно в регионах. По его мнению, такой подход соответствует задачам создаваемой комиссии.

«Особое внимание следует уделить этапу планирования и формирования закупок. Именно тогда определяются условия, от которых зависит доступ казахстанских предприятий к государственным заказам», – пояснил он.

Эксперт обратил внимание и на макроэкономические последствия масштабных государственных инвестиций.

«Масштабное вливание средств в экономику при недостаточном росте внутреннего производства может усилить инфляционное давление. Поэтому участие отечественных предприятий в инфраструктурных проектах необходимо рассматривать и с точки зрения расширения внутреннего производства товаров и услуг», – считает профессор.

Еркин Абиль считает, что эффективность программы необходимо оценивать не только по объему освоенных средств, но и по конкретным результатам.

«На мой взгляд, главный критерий эффективности «Народной стройки» – не процент освоения бюджета, а конкретный результат: построенные объекты, дополнительные заказы для казахстанских предприятий, новые рабочие места и рост производства в регионах», – отметил он.

В завершение эксперт подчеркнул, что масштабные государственные инвестиции должны приносить стране долгосрочную пользу.