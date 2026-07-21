Казахстанцам запретят самостоятельно устанавливать усилители мобильной связи

В Казахстане ввозить и устанавливать усилители сигнала сотовой связи смогут только операторы. Новая норма должна помочь устранить помехи и повысить качество связи. Об этом сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Досжан Мусалиев, передает корреспондент BAQ.KZ.

«Бесконтрольное использование усилителей сигнала сотовой связи привело к ухудшению качества связи в отдельных локациях. Для решения данного вопроса принята норма о ввозе усилителей сигнала исключительно операторами связи, а также об их установке только операторами. Это позволит устранить помехи от репитеров», – рассказал он.

Другой блок поправок направлен на ускорение строительства телекоммуникационной инфраструктуры.

Процедуру выделения земельных участков для сооружений связи упростят. Для строительства таких объектов больше не потребуется их обязательное включение в проект детальной планировки и генеральный план.

«Это даст возможность значительно сократить сроки строительства сетей и объектов телекоммуникаций», – отметил вице-министр.

Операторам связи также предоставили возможность строить сети на особо охраняемых природных территориях. По словам Досжана Мусалиева, это необходимо для обеспечения связью туристических и других охраняемых зон.

Кроме того, обновлены условия использования спутниковой связи. Решение приняли по итогам пилотного проекта, который показал эффективность технологии и возможность ее более широкого применения.