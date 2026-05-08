Ускаманец погиб после падения с крыши многоэтажки

В ДП региона прокомментировали произошедшее.

Сегодня 2026, 07:47
В Усть-Каменогорске проводится расследование по факту падения человека с крыши жилого многоэтажного дома, передает BAQ.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Происшествие случилось 6 мая днём в районе площади Республики.

В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области подтвердили информацию о случившемся.

По данному факту начато досудебное расследование. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, чтобы полностью и объективно установить обстоятельства произошедшего.

