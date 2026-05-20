Ускаманец получил 3 года колонии за тяжкий вред здоровью сожительницы

Межрайонный суд по уголовным делам Усть-Каменогорска рассмотрел дело по умышленному причинению тяжкого вреда здоровью.

Суд установил, что в октябре 2025 года во время бытового конфликта Н. ударил свою сожительницу А. кулаком по лицу, в результате чего она получила тяжкий вред здоровью.

В суде первой инстанции подсудимый полностью признал вину. Потерпевшая заявила, что примирилась с ним и просила не назначать наказание, связанное с лишением свободы. С учётом этих обстоятельств суд назначил Н. 3 года 6 месяцев лишения свободы условно.

Однако 6 мая 2026 года апелляционная коллегия по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда рассмотрела жалобу прокурора, который посчитал наказание слишком мягким.

Суд апелляционной инстанции установил, что Н. характеризуется по месту жительства посредственно и ранее пять раз привлекался к административной ответственности за правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, где также пострадавшей была его сожительница А. Эти случаи происходили как до, так и после совершения уголовного преступления.

Коллегия пришла к выводу, что, оставаясь на свободе, Н. может совершить более тяжкие преступления, в том числе в отношении потерпевшей, с которой он проживает.

В итоге приговор был изменён, условное осуждение отменено. По статье 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан Н. назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Осуждённого взяли под стражу прямо в зале суда.