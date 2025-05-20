Ускорить строительство оздоровительных лагерей и центров творчества поручил Бектенов
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Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительств дал поручения по обеспечению безопасности детей в летний период, передает BAQ.KZ.
Он подчеркнул, что государственным органам следует создать необходимые условия для полноценного отдыха и оздоровления детей.
"Акиматам регионов и Министерству просвещения ускорить темпы исполнения поручения Главы государства о строительстве оздоровительных лагерей и центров инновационного творчества детей.
Все объекты должны быть сданы в установленные сроки", - сказал Бектенов.
Он также поручил министерству туризма скоординировать межрегиональное взаимодействие акиматов для посещения детьми объектов историко-культурного наследия, известных туристических зон.
"Детям из западного региона интересно будет увидеть Восток нашей страны. Школьникам из южных областей показать северные регионы и наоборот.
Дети должны увидеть всё природное и культурное многообразие родного Казахстана", - сказал Бектенов.
Глава кабмина также поручил министерству культуры обеспечить в период каникул бесплатное посещение детьми музеев, театров, заповедников, национальных парков.
Помимо этого, министерству труда и акиматам было поручено меры по обеспечению желающих школьников и студентов временными рабочими местами с соблюдением их трудовых прав.
Бектенов подчеркнул, что акимы должны взять на личный контроль открытие имеющихся детских лагерей и их соответствие требованиям санитарно-эпидемиологической, пожарной, антитеррористической безопасности.
"Министерству здравоохранения обеспечить постоянный санитарно-эпидемиологический контроль за питанием детей во время летних каникул.
Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами проверить наличие спасательного оборудования на водоемах и в бассейнах, а также обучить персонал навыкам спасения детей на воде и во время пожаров.
Министерству внутренних дел для обеспечения охраны общественного порядка закрепить участковых инспекторов полиции за каждым детским центром и лагерем, за местами массовых мероприятий", - заключил премьер-министр.
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