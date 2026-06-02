Условия для локомотивщиков улучшили на станции Мойынты

На станции Мойынты завершены капитальный ремонт дома отдыха локомотивных бригад и обновление пункта технического осмотра локомотивов. Реализация проекта позволила значительно улучшить условия труда и отдыха железнодорожников, а также повысить эффективность работы производственной инфраструктуры.

В рамках модернизации были отремонтированы производственные и бытовые помещения, обновлены инженерные сети и коммуникации, а также введено в эксплуатацию северное крыло здания. Особое внимание уделили созданию комфортных условий для сотрудников локомотивного хозяйства, работа которых напрямую связана с обеспечением безопасности железнодорожных перевозок.

После завершения работ вместимость дома отдыха локомотивных бригад увеличилась более чем втрое — с 20 до 68 койко-мест. Это позволит обеспечить качественный отдых большему числу работников между рейсами и создать более благоприятные условия для восстановления сил локомотивных бригад.

Пункт технического осмотра локомотивов на станции Мойынты был введён в эксплуатацию ещё в 1982 году. После возобновления работы объекта в 2005 году капитальный ремонт здесь проводился впервые. Обновление здания и инженерной инфраструктуры позволит повысить надёжность технического обслуживания локомотивов и улучшить организацию производственных процессов.

В КТЖ отмечают, что модернизация объектов локомотивного хозяйства является частью комплексной программы по развитию железнодорожной инфраструктуры и улучшению условий труда работников отрасли. Реализация подобных проектов способствует повышению уровня безопасности движения поездов, эффективности эксплуатации подвижного состава и качества предоставляемых транспортных услуг.

Работы на станции Мойынты стали ещё одним шагом в развитии производственной базы компании и создании современных условий для сотрудников железнодорожного транспорта.