Почти 490 тысяч раз воспользовались лица с инвалидностью услугами инватакси через агрегаторы в 2025 году, передает BAQ.KZ.

В рамках реализации пилотного проекта по использованию агрегаторов такси при оказании услуги инватакси для людей с особыми потребностями, инициированного Министерством труда и социальной защиты населения РК, в прошлом году в Астане и Алматы данную услугу получили 489,8 тыс. раз.

Тогда как по итогам 2024 года услугами инватакси воспользовались 207,2 тыс. раз.

Напомним, МТСЗН совместно с акиматами изменили механизм предоставления услуги инватакси. Раньше людям надо было за день до получения услуги записываться по телефону, что усложняло процесс.

Для его упрощения был инициирован пилотный проект по привлечению к оказанию данной услуги агрегаторов такси, которые получили соответствующий запрос на участие.

- Важным условием являлось отсутствие процентов от оплаты поездок, которые обычно отчисляются в пользу платформ-агрегаторов. Принять участие в пилотном проекте на безвозмездной основе изъявила желание компания Яндекс. В рамках пилота граждане могут заказывать себе поездки на легковых автомобилях в рамках инватакси через мобильное приложение Яндекс Go. Это позволяет быстро осуществить подбор машины для получателя услуги, отслеживать статус заказа в режиме онлайн и осуществлять мониторинг совершенных поездок. В данном приложении запущен экран специальных возможностей, чтобы лица с инвалидностью могли предупредить водителя об особых пожеланиях в поездке. В свою очередь, водители получают специальные инструкции – например, как помочь человеку с размещением в машине и выйти из неё, - сообщили в МТСЗН.

Пилотный проект реализуется в Алматы и Астане, в дальнейшем его планируют масштабировать по всей стране.