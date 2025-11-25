Клининговые услуги в Казахстане перестают быть чем-то необычным — всё больше людей начинают рассматривать профессиональную уборку не как роскошь, а как сервис, который экономит время, сохраняет нервы и позволяет жить в действительно чистом, безопасном и организованном пространстве. Однако путь к этому пониманию был долгим: в обществе всё ещё присутствуют стереотипы, мышление "сделаю сам", недоверие к незнакомым людям, которых нужно впустить в дом. Почему клининг — это больше, чем просто уборка? Что скрывается за идеально чистыми окнами и сияющими полами после ремонта? Об этом в интервью BAQ.KZ рассказала основатель и руководитель клининговой компании из Алматы Алтынай Мухатай, которая уже восемь лет в профессии и прошла путь от частного специалиста до владельца успешного сервиса.

По данным аналитических компаний, объём рынка клининга в Казахстане в 2024 году оценивался более чем в 23 млрд тенге, а к 2027 году прогнозируется его рост почти вдвое — до 40 млрд. При этом около 70% клиентов признаются, что впервые решились на заказ уборки только после ремонта, и более 60% из них впоследствии стали постоянными. Самыми активными регионами являются Алматы и Астана: именно здесь люди начинают воспринимать клининг как профессиональную услугу, а не просто "уборку квартиры".

— Алтынай Камаловна, многие люди всё ещё боятся впускать в дом незнакомцев. С какими стереотипами о клининге вы сталкиваетесь чаще всего?

— Да, этот момент всё ещё достаточно чувствительный. Люди думают, что если пришли уборщики — значит, они плохо справятся, могут что-то испортить, небрежно отнестись к вещам или даже что-то унести. Это осталось от старого советского восприятия, когда бытовые услуги ассоциировались с низким качеством и непрофессионализмом. Сейчас всё меняется: клининг — это предприятие с договорной ответственностью, с обученным персоналом, с сервисным подходом.

Я начинала одна, с обычных уборок, и мой главный капитал тогда был — честность и качество. Клиенты замечали: "Она не просто убирает — она делает, как будто для себя дома". И уже тогда начинали передавать мой номер друзьям. Так постепенно появился спрос, и я почувствовала, что клининг может быть делом, в котором ты растёшь как специалист и как предприниматель.

— Как вы обеспечиваете безопасность: проверку сотрудников, конфиденциальность, сохранность имущества клиентов?

— Без безопасности нет доверия, а без доверия нет клининга. У нас многоуровневая система отбора. Сначала проверка документов, затем обучение, и самое главное — наблюдение и тестовый период. Сотрудник месяцами работает в паре с опытным специалистом, мы анализируем его поведение, психологические реакции, ответственность.

Кроме того, мы обучаем людей культуре общения. Наши сотрудники знают, как реагировать на конфликт, как вести себя в доме клиента, как переодеваться, что нельзя фотографировать или обсуждать. Это всё входит в корпоративную этику. Мы ведём договор, переписку, фиксируем нюансы на фото и видео. То есть мы защищены и мы защищаем клиента.

— Что помогает людям решиться на первый заказ? Бывают ли случаи, когда недоверие исчезает уже во время уборки?

— Как правило, решаются люди, которые уже однажды попробовали "убраться после ремонта". Они тратят дни, силы, закупают средства, а результата нет, потому что монтажная пыль всё равно остаётся. Есть мамы с маленькими детьми, занятые предприниматели, пожилые люди — они понимают, что время дороже.

Очень часто недоверие исчезает прямо в процессе. Клиент наблюдает: сотрудники работают аккуратно, в форме, всё фиксируют, задают вопросы, предупреждают о нюансах. Видно, что это не просто "уборка", а настоящая профессиональная услуга со своим стандартом.

— Как вы относитесь к мысли, что клининг — это “непрестижная работа”? Что бы вы хотели изменить в восприятии профессии?

— Я считаю, что это благородное дело. Люди платят не только за чистый дом — они платят за свободное время. За возможность вместо тряпки взять ребёнка за руку, поехать к родителям, заняться своим здоровьем.

Я работала раньше в торговле, в архитектуре. Там, казалось бы, статус выше, но эмоционального удовлетворения — меньше. В клининге я очень чётко вижу результат — до и после. И чувствую, что кому-то стало легче и комфортнее жить. Клиент рассказывает: "Пока вы убирали, я успела сделать уроки с ребёнком". И вот тогда понимаешь — ты делаешь нужное дело.

— Почему уборка после ремонта вызывает столько проблем у клиентов?

— Потому что это отдельный вид работ. Монтажная пыль — это микроскопическая фракция. Она оседает в вентиляции, светильниках, мебели, за плинтусами. Люди могут мыть трижды, но на четвёртый день она снова появляется.

Плюс современные материалы — пластик, глянец, декоративная штукатурка. Они красивые, но боятся химии и могут испортиться от неправильного состава. Человек без опыта легко может оставить разводы или даже повредить покрытия. Там нужен очень тонкий подход — и химия, и оборудование, и правильные тряпки, и насадки.

— С каким "кошмаром после ремонта" вам приходилось сталкиваться?

— Был объект, где ремонт завершили два месяца назад, а пыль всё равно стояла в воздухе. Люди пытались убираться сами, купили бытовой пылесос, несколько раз мыли стены. А пыль — осталась. Нам пришлось делать три этапа очистки и применять строительный парогенератор. К концу заказа клиент сказал: "Теперь я понял, что такое профессиональный клининг".

— Можете объяснить разницу между обычной генеральной уборкой и уборкой после ремонта?

— Уборка жилой квартиры — это мебель, текстиль, кухонные зоны, санузлы, труднодоступные места. Это сложная работа, потому что нужно бережно очистить поверхность и не нарушить то, чем люди пользуются каждый день.

Уборка после ремонта — другая задача. Там пустые помещения, но сложнее справиться именно с пылью, остатками строительных материалов, клеевых следов, скотча, раствора. Часто приходится применять несколько этапов: сухая уборка — влажная — финальная.

— Какие ошибки чаще всего делают люди, пытаясь убрать после ремонта сами?

— Первое — пытаются оттереть строительную грязь обычными бытовыми средствами, а иногда даже щелочью и кислотой. Повреждают плитку, сантехнику, мебель. Второе — неправильная техника. Нельзя мыть без предварительного удаления пыли — она только размазывается по поверхности.

Очень частая ошибка — думают, что один раз убрал — и всё. На самом деле монтажная пыль убирается слоями, иногда даже через неделю.

— Что обязательно должно быть в арсенале профессиональной команды именно для такого вида уборки?

— Обязательно: строительный пылесос с аквафильтрацией, парогенератор, набор профессиональных средств, несколько видов микрофибры, мягких и абразивных насадок, телескопические штанги, перчатки, защитные маски. И знание химии — это ключевой элемент. Химия должна быть не просто "сильной", а правильной.

— Что для вас показатель идеального результата уборки после ремонта?

— Когда человек не просто видит чистоту, а чувствует её. Когда воздух другой, когда свет по-другому отражается от пола, когда запаха пыли нет. Но для меня главный показатель — если клиент через месяц снова звонит. Это значит, что мы не просто убрали — мы оправдали доверие.

- Спасибо за интервью!

Сегодня клининг — это не просто сервис. Это часть новой культуры быта, где человек не тратит силы на то, что можно делегировать профессионалам. Это отрасль, где важны технологии, квалификация, сервис и ответственность. И, похоже, именно она постепенно меняет наше отношение к чистоте, труду и времени — самому ценному ресурсу, который у нас есть.