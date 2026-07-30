Успехи партий зависят от эффективности их агитационных действий – результаты опроса

Институт Евразийской интеграции представил результаты второго социологического исследования, проведенного в преддверии выборов в Курултай.

Опрос показал изменения в рейтингах политических партий, а также рост интереса казахстанцев к предстоящему голосованию.

Исследование проводилось с 16 по 26 июля 2026 года методом личного опроса (face-to-face) во всех 17 областях Казахстана, а также в Астане, Алматы и Шымкенте. В нем приняли участие 4 тысячи респондентов.

По данным исследования, лидером электорального рейтинга остается партия «Әділет». Ее готовы поддержать 65,1% опрошенных. По сравнению с предыдущим исследованием, проведенным 3–13 июля, показатель партии вырос.

Второе место занимает партия «Ауыл», за которую готовы проголосовать 5,9% респондентов.

За третью строчку рейтинга развернулась наиболее плотная борьба. Партия «Ак жол» набрала 4,7%, незначительно опередив Respublica, рейтинг которой составил 4,6%.

Также изменилась расстановка сил между Общенациональной социал-демократической партией и Народной партией. Согласно результатам опроса, ОСДП поддерживают 4,2% участников исследования, Народную партию – 4,1%.

Единственной партией, чей рейтинг снизился, стала партия зеленых «Байтак». Ее показатель составил 0,5%.

Социологи также отмечают сокращение числа неопределившихся избирателей. Если по итогам предыдущего исследования их было 14,2%, то теперь этот показатель снизился до 8,4%. Доля граждан, планирующих проголосовать «против всех», также уменьшилась – до 2,5%.

По мнению авторов исследования, рост рейтингов большинства партий может быть связан с началом официальной агитационной кампании и повышением их публичной активности.

Исследование также зафиксировало рост потенциальной явки. О готовности принять участие в выборах в Курултай 23 августа заявили 73,2% опрошенных. Еще 13,2% сообщили, что не планируют голосовать, а 13,6% пока не определились со своим решением.

Главной причиной участия в выборах большинство респондентов назвали чувство гражданского долга – такой ответ дали 54,2% участников опроса. Еще 45,8% считают, что выборы помогают определить политические партии, которые наиболее полно представляют интересы граждан.

Кроме того, 64,3% респондентов сообщили, что знакомы с предвыборными программами политических партий. При этом 19,3% изучают их регулярно, тогда как остальные обращают внимание на содержание программ в зависимости от того, насколько активно они представлены в информационном пространстве.

Авторы исследования считают, что дальнейшие результаты партий будут во многом зависеть от эффективности предвыборной агитации и качества коммуникации с избирателями.

По информации Института Евразийской интеграции, выборка исследования является репрезентативной по региону проживания, полу, возрасту, месту жительства и этническому составу населения. Статистическая погрешность при доверительной вероятности 95% не превышает ±1,54%.

Исследование опубликовано Институтом Евразийской интеграции на основании письменного уведомления Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 3 июля 2026 года.