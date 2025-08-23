Строительство ЛРТ в Астане уверенно близится к своему завершению. Параллельно с работами на будущих станциях и эстакаде, рабочие активно благоустраивают территории вокруг транспортной линии. Съемочная группа BAQ.kz проехала вдоль всего маршрута поездов, чтобы увидеть, насколько красивым планируют сделать город с точки зрения проходящих снизу пешеходов.