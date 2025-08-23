Успеть до морозов: Как скоро благоустроят территории вокруг ЛРТ в Астане
В акимате назвали месяц.
Сегодня, 11:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:00Сегодня, 11:00
127Фото: BAQ.kz
Строительство ЛРТ в Астане уверенно близится к своему завершению. Параллельно с работами на будущих станциях и эстакаде, рабочие активно благоустраивают территории вокруг транспортной линии. Съемочная группа BAQ.kz проехала вдоль всего маршрута поездов, чтобы увидеть, насколько красивым планируют сделать город с точки зрения проходящих снизу пешеходов.
Самое читаемое
- В Костанае сгнивает здание детсада при острой нехватке дошкольных учреждений в городе
- Рынок топлива Казахстана оказался в руках двух монополистов — АЗРК
- Казахстанца приговорили к 16 годам колонии за шпионаж в России
- "Санкции, тарифы или ничего": Трамп дал Путину две недели на решение по Украине
- 16-летняя лучница из Караганды стала второй на мировом первенстве