  • 23 Августа, 12:17

Успеть до морозов: Как скоро благоустроят территории вокруг ЛРТ в Астане

В акимате назвали месяц.

Сегодня, 11:00
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.kz Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00
127
Фото: BAQ.kz

Строительство ЛРТ в Астане уверенно близится к своему завершению. Параллельно с работами на будущих станциях и эстакаде, рабочие активно благоустраивают территории вокруг транспортной линии. Съемочная группа BAQ.kz проехала вдоль всего маршрута поездов, чтобы увидеть, насколько красивым планируют сделать город с точки зрения проходящих снизу пешеходов. 

Самое читаемое

Наверх