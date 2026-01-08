В Алматы с участием министра по чрезвычайным ситуациям Казахстан генерал-лейтенанта Чингиса Аринова и акима Алматы Дархана Сатыбалды открыли новую пожарную часть №15 — современного объекта, который стал новым опорным пунктом системы пожарной безопасности мегаполиса, передает BAQ.KZ cо ссылкой на акимат города.

Фото: акимат Алматы

Новое подразделение построено в рекордно короткие сроки из быстровозводимых модульных конструкций - всего за 90 дней.

В ходе церемонии личному составу были вручены ключи от современной пожарно-спасательной техники и благодарственные письма за добросовестную службу.

Глава МЧС, обращаясь к пожарным и спасателям, отметил, что развитие материально-технической базы и создание достойных условий службы — это инвестиция не только в боеготовность подразделений, но и в безопасность каждого жителя города.

- Современная инфраструктура — это скорость реагирования, уверенность личного состава и спасённые жизни, — подчеркнул министр.

Фото: акимат Алматы

В зоне ответственности пожарной части №15 находятся более 30 тысяч жителей и 126 субъектов хозяйствования. Подразделение обеспечивает противопожарную защиту центральной части Алматы, а также прилегающих микрорайонов и жилых комплексов.

Новая часть представляет собой полноценный автономный комплекс. Здесь размещены административно-бытовой блок для дежурной смены и тренировочный центр с профессиональным спортивным залом Batyr team, воркаут-зоной и помещениями для восстановления личного состава. Объект оснащён собственным тепловым пунктом, инженерными сетями, системами безопасности и видеонаблюдения, а также современной пожарно-спасательной техникой.