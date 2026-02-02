В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, сохранявшимися в Усть-Каменогорске в течение пяти дней подряд, специалисты Департамента экологии совместно с РГП "Казгидромет" и органами санитарно-эпидемиологического контроля провели выездной мониторинг качества атмосферного воздуха, передаёт BAQ.KZ.

Контроль со стороны Департамента экологии осуществлялся ежедневно с использованием передвижной лаборатории. Замеры проводились в санитарно-защитных зонах и частном жилом секторе по основным загрязняющим веществам: соединениям азота, оксиду углерода, соединениям серы и хлоридам.

В период действия НМУ промышленные предприятия снизили производственную нагрузку на 20–40 %.

Как отмечают специалисты, на общее состояние атмосферного воздуха влияют автотранспорт, промышленные предприятия и частный сектор с печным отоплением. Дополнительным фактором стало наличие двух гидроэлектростанций, из-за чего реки Иртыш и Ульба не замерзают зимой, что способствует образованию густого тумана.

В зимний период сжигание угля и дров в частном секторе приводит к образованию мелкодисперсных частиц из сажи и золы, которые длительное время остаются в воздухе и существенно повышают уровень загрязнения.

По итогам мониторинга качество воздуха оценивается как среднее и не представляет угрозы для здоровья населения региона. Мониторинг продолжается на постоянной основе.

Вместе с тем, в связи с сохранением второй степени неблагоприятных метеоусловий, 2 февраля 2026 года учащиеся 0–11 классов первой и второй смены всех школ Усть-Каменогорска переведены на дистанционное обучение.