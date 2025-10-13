В Усть-Каменогорске управление отходами остается одной из самых острых коммунальных проблем. Несмотря на действующий мусоросортировочный завод, фандоматы и эко-пункты, система сбора и переработки ТБО по-прежнему не справляется с объёмом мусора, а половина жителей города фактически выпадает из неё. Корреспондент BAQ.KZ изучила жалобы жителей и официальный ответ акимата на запрос о состоянии сферы обращения с отходами, и выяснила, почему город рискует утонуть в собственных отходах.

Долги в сотни миллионов

По данным отдела ЖКХ города, из 372 тысяч жителей договора на вывоз мусора заключили лишь 212 тысяч человек – это 57% населения. Из них реально оплачивают услуги только 80%, то есть каждый пятый должник.

Фото партии AMANAT

Общая задолженность населения достигла 230 миллионов тенге. Основные неплательщики – жители благоустроенных многоэтажек.

"Мусоровывозящие организации сами составляют квитанции и занимаются сбором средств с населения. Работу ведут контролёры абонентских отделов, обходят дома, разносят квитанции, принимают оплату. Единой системы выставления счетов для населения нет", – сообщили в акимате.

Фактически, город до сих пор не имеет единой базы абонентов – мусоровывозящие компании работают "вручную", каждая по своим схемам. Это означает, что десятки тысяч человек просто выбрасывают мусор бесплатно, а убытки ложатся на плечи операторов.

Тарифы не покрывают расходы

Тариф на вывоз ТБО в Усть-Каменогорске не пересматривался с 2022 года.

Фото Айгерим Бакпаевой

Сегодня он составляет 431 тенге с человека в благоустроенных домах и 409 тенге – в частном секторе.

В отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Усть-Каменогорска признают, что действующий тариф не обеспечивает специализированным организациям безубыточной работы, что напрямую отражается на качестве услуг. Власти называют пересмотр расценок чрезвычайно актуальным, но новых расчётов пока нет.

Мусоросортировочный завод не окупается

Мусоросортировочный завод, открытый в 2022 году, оказался убыточным.

Сейчас объект находится в доверительном управлении у ТОО "Өскеменспецкоммунтранс".

Ранее директор предприятия Еркин Байбулов сообщал, что завод работает с перегрузкой, а склад вторсырья превысил 2 тысячи тонн просто потому, что его никто не принимает.

Акимат подтверждает: из-за прекращения программы субсидирования предпринимателей, занимающихся переработкой отходов, многие операторы работают на грани.

"Возникают трудности, связанные с реализацией отсортированного вторсырья, что напрямую влияет на рентабельность предприятий. Многие переработчики принимают по низкой цене, что экономически невыгодно", – говорится в официальном ответе.

Раздельный сбор есть, но…

Раздельный сбор мусора в Усть-Каменогорске формально внедряется с 2017 года.

На контейнерных площадках установлены сетки и контейнеры для пластика, бумаги, бутылок и стекла.

Однако инфраструктура изношена: срок службы контейнеров – 5 лет, и значительная часть площадок требует замены. Последняя закупка новых контейнеров (1000 штук) произведена в 2025 году за счет бюджета.

Фото Устинка LIVE

Между тем, часть эко-пунктов уже закрыта. Из шести официальных пунктов работают только три. Остальные прекратили деятельность из-за "отсутствия персонала и нерентабельности".

Фандоматы для приема вторсырья – 15 штук по городу – также установлены силами "Өскеменспецкоммунтранса". Но данных об их эффективности или объеме собранного сырья нет.

Строительные отходы вне системы

Отдельная боль – строительный мусор.

"На сегодняшний день в городе Усть-Каменогорске отсутствуют предприятия по переработке строительных отходов. Существующая система с обращением данных отходов предусматривает захоронение их на свалке промышленных отходов, которая расположена по улице Щербакова, в районе отработанных карьеров кирпичного завода", – сказали в акимате.

Вывоз крупногабаритного мусора (КГО) не входит в тариф, а значит, жители должны решать вопрос самостоятельно.

Акимат обещает к 2026 году установить 20 пилотных площадок для сбора КГО, но пока проект находится лишь в стадии предложений.

Нелегальные свалки

Несанкционированные свалки по-прежнему остаются частью пейзажа вокруг Усть-Каменогорска.

За три года ликвидировано более 250 очагов. Только в 2024 году – 110 свалок общим объемом почти 14 тысяч кубометров мусора.

В 2025 году на эти цели выделено 50 миллионов тенге, а на обновление контейнеров и ремонт площадок – ещё 80 миллионов.

Однако новые свалки появляются ежегодно, системного решения нет.

Проекты цифрового мониторинга, как в соседних регионах, пока не реализованы.

Выход в цифровизации

По оценкам экологов и общественников, Усть-Каменогорск нуждается не просто в пересмотре тарифов, а в полной перезагрузке системы управления отходами: от создания единой базы плательщиков и цифрового мониторинга свалок до реального внедрения переработки строительных отходов.

"Отсутствие единой концепции по управлению ТБО способствует скоплению стихийных свалок, низкой культуре и ухудшению экологической ситуации в регионе. С бытовыми отходами надо решать вопрос с двух сторон – как с точки зрения налаживания нормальной инфраструктуры, так и с вовлечения всего населения в систему оплаты. А по строительным нет переработки, соответственно проблема с вывозом, а потом у нас каждый год появляются несанкционированные свалки вокруг города. Требуется проактивная работа в этом направлении, ее нет", – говорит общественный активист Роман Честных.

Пока чиновники готовят новые тарифы, а мусоровывозящие компании тянут убыточные заводы "на себе", город продолжает жить в условиях неустойчивой мусорной экономики.

И если вовлечение граждан и бизнес-сектора не станет приоритетом уже сейчас, Усть-Каменогорск рискует остаться без чистого будущего – в прямом смысле слова.