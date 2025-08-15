В отчётах местных властей, в городе выбросы снижаются, предприятия ставят фильтры, а датчики фиксируют "норму". Но жители просыпаются в пелене смога, ощущают запах гари и жалуются на кашель и першение в горле. Экологи уверены, что реальное загрязнение в разы выше, чем показывают официальные данные. Корреспондент BAQ.KZ разбиралась в теме.

Цифры и отчёты: верить или проверять?

В Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования уверяют, что за последние пять лет валовые выбросы в Усть-Каменогорске снизились почти на 9% – с 54,5 до 49,6 тысяч тонн. В официальном ответе редакции это объясняют внедрением наилучших доступных технологий, модернизацией очистных сооружений и реализацией природоохранных мероприятий.

В качестве примеров приводят: на Усть-Каменогорской ТЭЦ реализован проект по снижению концентрации оксидов азота в дымовых газах вдвое; на ТОО "Казцинк" начато строительство установки доочистки хвостовых газов сернокислотного завода, что должно уменьшить выбросы диоксида серы. Дополнительно по поручению правительства разработана Дорожная карта по улучшению экоситуации в городе на 2024-2026 годы.

Сейчас в Усть-Каменогорске работают 10 постов "Казгидромета" – пять автоматических, пять ручных, плюс мобильная лаборатория. Данные можно отследить через приложение AirKZ и интерактивную карту.

фото автора

Но независимый эколог Даулет Асанов смотрит на ситуацию иначе.

"Проблема в том, что в Казахстане в статистику попадают только выбросы промышленных предприятий. Данные собираются таким образом: компании сами подают отчеты в органы статистики, они уже все объединяют и выпускают статистические сборники. Но эти данные никем не верифицируются и верить им нельзя. А выбросы частного сектора и автотранспорта вообще не учитываются. Выбросы в Усть-Каменогорске никак не могли снизиться, так как ежегодно идёт рост объёмов сжигания угля в частном секторе и на ТЭЦ", – отмечает он.

По словам Асанова, впереди – возможное строительство ещё одного котла на УК ТЭЦ, ТЭЦ-2 на левом берегу и расширение крупной котельной в левобережной части города.

"Если все эти проекты реализуют, то Усть-Каменогорск в ближайшие 50 лет останется в пелене смога даже при закрытии металлургических комбинатов", – говорит эколог.

Также эколог советует не доверять данным "Казгидромета". После установки автоматизированных датчиков показатели по ряду веществ, включая твёрдые частицы РМ2,5, РМ10 и диоксид серы, "застыли" на уровне 1 мкг/м³. В результате воздух Усть-Каменогорска по официальным данным чистый, ни по одному из веществ годовые показатели не превышают среднесуточных значений ПДК.

"Мониторинг состояния атмосферы РГП "Казгидромет" – некачественный, а выезд специалистов Департамента экологии производится с кассетными газоанализаторами ГАНК, которые никогда точностью не отличались. Такой прибор даже в самом эпицентре смога может фиксировать "норму"", – отмечает Асанов.

Кроме того, некоторые опасные соединения, например, тяжёлые металлы и бенз(а)пирен, фиксируются только при лабораторных исследованиях, а не в режиме онлайн. Это нормальная практика, но требует современного оснащения мобильных лабораторий, чтобы замеры можно было делать оперативно на месте.

Что мешает дышать

Официальные данные о качестве воздуха – лишь верхушка айсберга. Город, зажатый в долине между холмами Алтайских гор, живёт в условиях, когда при штиле и температурной инверсии даже допустимые выбросы могут надолго "запираться" в приземном слое атмосферы. В результате концентрация вредных веществ нарастает, а датчики, фиксирующие средние показатели за час или сутки, сглаживают реальные пики загрязнения.

фото ustinka.kz

В областном Департаменте экологии признают: при ветре менее трёх метров в секунду, учитывая местный рельеф и характерную для региона инверсию температуры, в воздухе скапливаются опасные примеси. Инверсионный слой блокирует вертикальное перемещение потоков, формируя дымку, смог или туман. Для Усть-Каменогорска это привычная, но оттого не менее опасная реальность.

В социальных сетях жители описывают одинаковые симптомы – першение в горле, кашель, головные боли. В мае 2025 года выброс на Усть-Каменогорском титано-магниевом комбинате стал причиной того, что школы в районе Согры перевели на дистанционное обучение. При этом официальные замеры превышения ПДК не показали.

Даулет Асанов предупреждает: при сильной инверсии загрязнение может спровоцировать респираторные заболевания.

"Любое загрязнение является опасным для здоровья, просто чем выше концентрации, тем выше риск развития хронических заболеваний и экономические потери в следствие нагрузки на медицинскую систему. Но такую оценку не проводили, так как не выделяются средства на исследования состояния здоровья жителей города", – говорит эколог.

Химический ожог как диагноз

В 2023 году по инициативе Департамента экологии ВКО был утвержден клинический протокол "Поражение верхних дыхательных путей, вызванное воздействием химических веществ". Диагноз "Ожог горла" стал официальным. В 2024 году в Усть-Каменогорске зафиксировали 67 таких случаев, в 2025 году – всего 4.

Даулет Асанов отмечает, что этот диагноз не имеет никакого отношения к науке, а в обычной поликлинике невозможно установить причину воспаления слизистой носоглотки "на глазок".

"Диагноз этот придумали просто для того, чтоб успокоить жителей. Теперь все поняли, что этот диагноз не панацея и ничего не даёт. Если бы областной акимат хотел разобраться, то заказал бы большое научное исследование на несколько лет с целью определения состояния здоровья людей, идёт ли деградация показателей или нет. И уже по результатам научных исследований принимать дальнейшее решение по оздоровлению людей в группе риска", – считает эколог.

Бумажный оптимизм и реальность за окном

Местные власти стоят на своём: снижение выбросов – результат системной работы, модернизации и контроля. Однако для горожан эти успехи теряются в утреннем смоге и запахах, которые отчётами не перебить.

К тому же, как утверждает Даулет Асанов, в Усть-Каменогорске в отличие от Алматы нет независимых данных по качеству воздуха. Остался всего один датчик Павла Александрова. Но он часто отключён. Поэтому остаётся только смотреть на данные Казгидромета, где всё очень радужно.

фото yk.kz

Эколог подчеркивает, что никакой работы по снижению выбросов в городе не проводится.

По словам Асанова, с 2008 года Усть-Каменогорская ТЭЦ увеличила объём сжигаемого угля с 1 до 1,5 миллиона тонн в год, не обеспечив должного природоохранного сопровождения. Одновременно растёт число домохозяйств с печным отоплением: в топках сгорает 150-170 тысяч тонн угля ежегодно.

Газификация региона фактически заморожена: нет ни технико-экономического обоснования, ни проекта, ни даже планов по строительству магистральных газопроводов. До сих пор нет и итогов комплексной проверки "Казцинка". Прокуратура сообщала о выявленных нарушениях, но чем закончится дело и какие будут последствия для предприятия, неизвестно.

Тем временем принимаются решения, которые могут лишь усугубить ситуацию. Запланировано строительство ТЭЦ-2. Это дополнительно 1,5-2 миллиона тонн угля в год. Параллельно УК ТЭЦ активно продвигает проект котла №16, что прибавит ещё около 300 тысяч тонн сжигаемого топлива ежегодно.

"Я бы назвал эти планы аморальными и наплевательскими на здоровье людей. Выбросы могут "снижаться" на бумаге и по данным государственного мониторинга, но жители видят и чувствуют, что всю зиму в городе дышать нечем, а во время аварийных выбросов на заводах город накрывает пеленой смога", – комментирует эколог Даулет Асанов.

Усть-Каменогорск остаётся в ловушке смога не только из-за рельефа и погодных условий. Решения, которые принимаются сегодня, обещают городу ещё больше угольных котлов и ещё меньше шансов на чистый воздух. Власти отчитываются о модернизации и снижении выбросов, но независимые данные практически отсутствуют, а жалобы жителей игнорируются.

Если ситуация не изменится, то, как предупреждают экологи, Усть-Каменогорск останется в дымовой пелене на десятилетия, и никакие отчёты этот смог не развеют.