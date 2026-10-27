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Усть-Каменогорскую ГЭС могут сдать в аренду на 10 лет: кому и зачем

27 Октября 2026, 19:43
АВТОР
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Акимат ВКО 27 Октября 2026, 19:43
27 Октября 2026, 19:43
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Фото: Акимат ВКО

В Усть-Каменогорске рассматривают возможность передачи имущественного комплекса гидроэлектростанции в долгосрочную аренду дочерней компании титано-магниевого комбината. Одновременно в городе началось расширение теплоэлектроцентрали стоимостью 140 млрд теңге. Новые мощности должны позволить подключить к теплоснабжению более 400 объектов.

Зачем гидроэлектростанцию хотят передать в аренду

Вопрос передачи имущественного комплекса Усть-Каменогорской гидроэлектростанции рассматривается для стабильного энергоснабжения Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината.

Предприятие производит титановую губку, слитки, сплавы и товарный магний. Его продукция поставляется на зарубежные рынки и востребована, в частности, в авиакосмической промышленности.

Производство титана и магния требует больших объемов электроэнергии и ее непрерывной подачи. По данным комбината, рост расходов на электричество увеличил себестоимость продукции и повлиял на возможности дальнейшего развития предприятия.

Сейчас прорабатывается передача имущественного комплекса ГЭС в аренду дочерней компании комбината ТОО «UKTMP Green Power».

Предлагаемый срок аренды составляет 10 лет с возможностью продления.

Среди обсуждаемых условий:

  • Сохранение численности производственного персонала гидроэлектростанции.

  • Сохранение заработной платы сотрудников.

  • Финансирование инвестиционной программы ГЭС за счет арендатора.

  • Продажа излишков электроэнергии Единому закупщику.

Окончательные условия передачи пока находятся на стадии согласования.

Программа модернизации Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината на 2023–2033 годы предусматривает инвестиции в размере 207 млрд теңге.

Расширение ТЭЦ обойдется в 140 млрд теңге

Параллельно в Усть-Каменогорске приступили к реализации трехлетнего проекта расширения городской теплоэлектроцентрали.

Стоимость работ составляет 140 млрд теңге.

На станции планируется установить новый турбоагрегат электрической мощностью 100 мегаватт и котлоагрегат тепловой мощностью 130 гигакалорий в час.

Дополнительные мощности необходимы для растущих потребностей города и подключения новых потребителей к теплосетям.

После расширения теплоэлектроцентраль сможет дополнительно снабжать теплом более 400 жилых домов, социальных и коммерческих объектов.

Проект предусматривает установку современных систем пылегазоочистки. Ожидается, что они позволят сократить удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 12,7%.

Сколько рабочих мест появится

На период реализации проекта планируется создать до 560 рабочих мест, из которых 53 будут постоянными.

К строительству намерены привлечь казахстанских специалистов. Монтажом и пусконаладкой специализированного оборудования будут заниматься профильные специалисты предприятий-изготовителей и подрядных организаций.

Их участие предусмотрено поэтапно, в соответствии с графиком строительства.

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