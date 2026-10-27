Усть-Каменогорскую ГЭС могут сдать в аренду на 10 лет: кому и зачем
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В Усть-Каменогорске рассматривают возможность передачи имущественного комплекса гидроэлектростанции в долгосрочную аренду дочерней компании титано-магниевого комбината. Одновременно в городе началось расширение теплоэлектроцентрали стоимостью 140 млрд теңге. Новые мощности должны позволить подключить к теплоснабжению более 400 объектов.
Зачем гидроэлектростанцию хотят передать в аренду
Вопрос передачи имущественного комплекса Усть-Каменогорской гидроэлектростанции рассматривается для стабильного энергоснабжения Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината.
Предприятие производит титановую губку, слитки, сплавы и товарный магний. Его продукция поставляется на зарубежные рынки и востребована, в частности, в авиакосмической промышленности.
Производство титана и магния требует больших объемов электроэнергии и ее непрерывной подачи. По данным комбината, рост расходов на электричество увеличил себестоимость продукции и повлиял на возможности дальнейшего развития предприятия.
Сейчас прорабатывается передача имущественного комплекса ГЭС в аренду дочерней компании комбината ТОО «UKTMP Green Power».
Предлагаемый срок аренды составляет 10 лет с возможностью продления.
Среди обсуждаемых условий:
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Сохранение численности производственного персонала гидроэлектростанции.
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Сохранение заработной платы сотрудников.
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Финансирование инвестиционной программы ГЭС за счет арендатора.
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Продажа излишков электроэнергии Единому закупщику.
Окончательные условия передачи пока находятся на стадии согласования.
Программа модернизации Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината на 2023–2033 годы предусматривает инвестиции в размере 207 млрд теңге.
Расширение ТЭЦ обойдется в 140 млрд теңге
Параллельно в Усть-Каменогорске приступили к реализации трехлетнего проекта расширения городской теплоэлектроцентрали.
Стоимость работ составляет 140 млрд теңге.
На станции планируется установить новый турбоагрегат электрической мощностью 100 мегаватт и котлоагрегат тепловой мощностью 130 гигакалорий в час.
Дополнительные мощности необходимы для растущих потребностей города и подключения новых потребителей к теплосетям.
После расширения теплоэлектроцентраль сможет дополнительно снабжать теплом более 400 жилых домов, социальных и коммерческих объектов.
Проект предусматривает установку современных систем пылегазоочистки. Ожидается, что они позволят сократить удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 12,7%.
Сколько рабочих мест появится
На период реализации проекта планируется создать до 560 рабочих мест, из которых 53 будут постоянными.
К строительству намерены привлечь казахстанских специалистов. Монтажом и пусконаладкой специализированного оборудования будут заниматься профильные специалисты предприятий-изготовителей и подрядных организаций.
Их участие предусмотрено поэтапно, в соответствии с графиком строительства.
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