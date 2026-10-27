Усть-Каменогорскую ГЭС могут сдать в аренду на 10 лет: кому и зачем

В Усть-Каменогорске рассматривают возможность передачи имущественного комплекса гидроэлектростанции в долгосрочную аренду дочерней компании титано-магниевого комбината. Одновременно в городе началось расширение теплоэлектроцентрали стоимостью 140 млрд теңге. Новые мощности должны позволить подключить к теплоснабжению более 400 объектов.

Зачем гидроэлектростанцию хотят передать в аренду

Вопрос передачи имущественного комплекса Усть-Каменогорской гидроэлектростанции рассматривается для стабильного энергоснабжения Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината.

Предприятие производит титановую губку, слитки, сплавы и товарный магний. Его продукция поставляется на зарубежные рынки и востребована, в частности, в авиакосмической промышленности.

Производство титана и магния требует больших объемов электроэнергии и ее непрерывной подачи. По данным комбината, рост расходов на электричество увеличил себестоимость продукции и повлиял на возможности дальнейшего развития предприятия.

Сейчас прорабатывается передача имущественного комплекса ГЭС в аренду дочерней компании комбината ТОО «UKTMP Green Power».

Предлагаемый срок аренды составляет 10 лет с возможностью продления.

Среди обсуждаемых условий:

Сохранение численности производственного персонала гидроэлектростанции.

Сохранение заработной платы сотрудников.

Финансирование инвестиционной программы ГЭС за счет арендатора.

Продажа излишков электроэнергии Единому закупщику.

Окончательные условия передачи пока находятся на стадии согласования.

Программа модернизации Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината на 2023–2033 годы предусматривает инвестиции в размере 207 млрд теңге.

Расширение ТЭЦ обойдется в 140 млрд теңге

Параллельно в Усть-Каменогорске приступили к реализации трехлетнего проекта расширения городской теплоэлектроцентрали.

Стоимость работ составляет 140 млрд теңге.

На станции планируется установить новый турбоагрегат электрической мощностью 100 мегаватт и котлоагрегат тепловой мощностью 130 гигакалорий в час.

Дополнительные мощности необходимы для растущих потребностей города и подключения новых потребителей к теплосетям.

После расширения теплоэлектроцентраль сможет дополнительно снабжать теплом более 400 жилых домов, социальных и коммерческих объектов.

Проект предусматривает установку современных систем пылегазоочистки. Ожидается, что они позволят сократить удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 12,7%.

Сколько рабочих мест появится

На период реализации проекта планируется создать до 560 рабочих мест, из которых 53 будут постоянными.

К строительству намерены привлечь казахстанских специалистов. Монтажом и пусконаладкой специализированного оборудования будут заниматься профильные специалисты предприятий-изготовителей и подрядных организаций.

Их участие предусмотрено поэтапно, в соответствии с графиком строительства.