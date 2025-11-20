В Ерейментауском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении водителя, по вине которого пассажир получил тяжкий вред здоровью, передает BAQ.KZ со ссылкой на суд.

Инцидент произошёл в июле 2025 года, когда мужчина вёз людей из Экибастуза в Астану и допустил столкновение с автомобилем, движущимся впереди в попутном направлении.

В результате ДТП один из пассажиров, сидевший на заднем сиденье без ремня безопасности, получил серьёзные травмы. Медики диагностировали ампутацию правой ноги и черепно-мозговую травму, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Следствие установило, что водитель находился в утомлённом состоянии, превысил скорость, не учёл видимость, не соблюдал дистанцию и перевозил непристёгнутых пассажиров.

В ходе рассмотрения дела водитель признал свою вину и выразил раскаяние. Потерпевший, несмотря на тяжёлые последствия аварии, попросил суд не назначать виновному лишение свободы. Суд учёл это обстоятельство, а также отсутствие судимости и положительные характеристики обвиняемого.

Доказательства вины были подтверждены осмотром места происшествия, экспертизами, схемой ДТП и фотоматериалами. Приговором суда водителю назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с пробационным контролем, а также лишение права управления транспортом на тот же срок.

Кроме того, суд взыскал с него компенсацию материального ущерба, морального вреда и расходы на представителя — всего более 15 миллионов тенге в пользу пострадавшего пассажира. Судебный акт пока не вступил в законную силу.