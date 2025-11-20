Устаревшее оборудование "Казгидромета" угрожает прогнозам катастроф — депутат
"Казгидромет" сталкивается с серьёзными проблемами.
В последние годы в Казахстане участились случаи крупных пожаров и наводнений, что наносит значительный материальный ущерб и создаёт дополнительную нагрузку на республиканский бюджет. В этих условиях своевременные и точные метеорологические данные становятся особенно важными, передает BAQ.KZ
Сенатор Ернур Айткенов обратил внимание на то, что "Казгидромет", стратегически важная организация, сталкивается с серьёзными проблемами.
"Сегодня "Казгидромет" работает на устаревшем оборудовании: 70% техники требует замены. Вместо 377 гидрологических постов необходимо как минимум 800. Зарплата специалистов составляет всего 120 тысяч тенге, удерживать кадры невозможно. Почему организация, выполняющая стратегически важные функции, получает недостаточное финансирование? При планировании бюджета на 2026–2028 годы учитывались ли эти проблемы? Без современной метеослужбы невозможно давать точные прогнозы и своевременно предупреждать население о возможных катастрофах." – заявил он.
В ответ министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сообщил, что в бюджете на ближайшие три года предусмотрены средства на решение материально-технических проблем "Казгидромета". Ежегодно из 20 млрд тенге на эти цели тратится 30%, что за три года составит около 18 млрд тенге.
Кроме того, по решению республиканской бюджетной комиссии планируется строительство 22 новых гидропостов общей стоимостью 1,109 млрд тенге. Однако этих средств недостаточно для полного обновления всей сети метеостанций и гидробекетов.
"В связи с этим разработана отдельная программа развития "Казгидромета" стоимостью 38 млрд тенге, реализация которой займёт пять лет. В течение пяти лет мы полностью обеспечим работу 114 метеостанций, 106 гидробекетов и около 60 агрометеостанций, чтобы мониторинг территории Казахстана был 100%-ным. Программа направлена на модернизацию оборудования, повышение эффективности работы и удержание специалистов. Это позволит "Казгидромету" выполнять свои стратегически важные функции по наблюдению за окружающей средой и обеспечивать выполнение Казахстаном обязательств в рамках Парижского соглашения", – отметил министр.
