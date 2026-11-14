Устроили дрифт на гололёде: в Карагандинской области наказали трёх молодых водителей

В посёлке Топар Карагандинской области трое молодых водителей устроили дрифт на скользкой дороге. За опасные манёвры за рулём автомобилей BMW и Volkswagen их привлекли к административной ответственности. По решению суда нарушителям назначили штрафы.

Как сообщили в Департаменте полиции Карагандинской области, молодым людям от 18 до 21 года составили административные протоколы за мелкое хулиганство и нарушение правил маневрирования. На фоне ухудшения погоды и образования гололедицы в регионе усилили контроль за дорожной безопасностью.

На трассах республиканского значения круглосуточно дежурят 50 автопатрулей, к работе привлечены более 100 сотрудников полиции. Особое внимание уделяют автомобилям на летней резине. На направлении Караганда – Алматы полицейские остановили более 30 машин, не соответствующих сезонным требованиям. Их водителям запретили дальнейшее движение и предложили вернуться в город.

Кроме того, правоохранители проверили состояние дорог республиканского значения. Всего провели 23 проверки, по итогам которых выдали 16 предписаний. Пять организаций привлекли к административной ответственности за ненадлежащее содержание дорог.

В полиции призвали автомобилистов учитывать погодные условия, выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и своевременно менять летние шины на зимние.