Утечка аммиака привела к режиму ЧП в городе Трой в США
Жителей близлежащих районов эвакуировали, один сотрудник предприятия госпитализирован.
5 Сентября 2026, 00:27
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
5 Сентября 2026, 00:275 Сентября 2026, 00:27
135Фото: First Alert 4
В городе Трой американского штата Миссури объявили режим чрезвычайного положения из-за утечки безводного аммиака на одном из предприятий. Жителей близлежащих районов эвакуировали, сообщает телеканал First Alert 4.
Эвакуация уже завершена. При этом специалисты продолжают работы по устранению последствий утечки.
В результате происшествия один сотрудник предприятия был доставлен в больницу. Информация о его состоянии не уточняется.
Местные школы продолжают работу. Учащимся и сотрудникам предписано оставаться внутри зданий. Кроме того, некоторые автобусные маршруты могут быть изменены.
Самое читаемое
- Пенсионера сняли с рейса Алматы - Актау из-за запретного слова
- Суд в Жамбылской области предписал снести самострой в Таразе
- OpenAI представила GPT 6 Astra: первую модель, сравнявшуюся с человеческим интеллектом
- В Алматы стартовал конкурс для людей старше 50 лет
- В Астане искали «украденный» велосипед путешественницы, а он оказался у подруги