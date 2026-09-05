Утечка аммиака привела к режиму ЧП в городе Трой в США

В городе Трой американского штата Миссури объявили режим чрезвычайного положения из-за утечки безводного аммиака на одном из предприятий. Жителей близлежащих районов эвакуировали, сообщает телеканал First Alert 4.

Эвакуация уже завершена. При этом специалисты продолжают работы по устранению последствий утечки.

В результате происшествия один сотрудник предприятия был доставлен в больницу. Информация о его состоянии не уточняется.

Местные школы продолжают работу. Учащимся и сотрудникам предписано оставаться внутри зданий. Кроме того, некоторые автобусные маршруты могут быть изменены.