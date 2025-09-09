Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Генпрокуратуры Казахстана сообщил об обнаружении крупной киберугрозы, связанной с утечкой данных пользователей Gmail, передает BAQ.KZ.

По данным мониторинга мирового интернет-пространства, хакерская группировка ShinyHunters получила доступ к контактным данным и информации о компаниях, охватив до 2,5 млрд аккаунтов Gmail. При этом пароли похищены не были.

Атака была проведена методом социальной инженерии: злоумышленники позвонили сотруднику Google, представившись специалистами IT-поддержки, и убедили его авторизовать вредоносное приложение Salesforce Data Loader.

Эксперты предупреждают: утечка позволяет мошенникам активизировать фишинговые и голосовые атаки, маскируясь под сотрудников Google. Уже зафиксированы звонки с номеров с кодом 650 с требованием сбросить пароли Gmail, чтобы завладеть доступом к аккаунтам.

Рекомендации пользователям:

срочно сменить пароли, особенно простые или повторяющиеся;

включить двухфакторную аутентификацию или биометрическую защиту;

не доверять входящим звонкам и письмам от "Google" — большинство из них фальшивые;

регулярно проверять доступ приложений и активные подключения.

В Генпрокуратуре отмечают, что даже частичные утечки могут стать основой для масштабных мошеннических схем.