Утечка нефти на терминале КТК: консорциум выплатил более 1 млрд тенге за ущерб
Консорциум перечислил деньги в досудебном порядке.
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) компенсировал ущерб за утечку нефти, произошедшую 29 августа на морском терминале в Новороссийске, передает BAQ.KZ cо ссылкой на пресс-службу организации. Выплата составила почти 180 млн рублей — свыше 1,1 млрд тенге.
По данным Росприроднадзора, во время грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства в море попало 8,43 кубометра нефти — это около 6,7 тонн. После осмотра акватории, лабораторных анализов и расчётов надзорное ведомство направило в адрес КТК требование о добровольном возмещении вреда. Консорциум выполнил его в полном объёме уже 10 сентября, перечислив деньги в досудебном порядке.
Отмечается, что ликвидация последствий прошла оперативно: загрязняющих веществ в воде и воздухе зафиксировано не было. Выплата произведена в соответствии с федеральным законодательством об охране окружающей среды и стала одной из крупнейших компенсаций за ущерб водным объектам в этом году.
