АО "Жасыл даму" представило отчет о проделанной работе за 2022–2025 годы, согласно которому в бюджет перечислено 174,7 млрд тенге налогов и дивидендов. Это в три раза больше, чем поступило от прежнего оператора утильсбора за шесть лет, передает BAQ.KZ.

По данным компании, за период исполнения функций национального оператора поступило 1 473,2 млрд тенге утильсбора, в том числе 723,1 млрд тенге от отечественных производителей, 531 млрд — от импортеров и 219,2 млрд — от прежнего оператора.

Расходы за 2022–2025 годы составили 1 549,3 млрд тенге, из которых более 717 млрд тенге возвращено отечественным производителям, 604,6 млрд направлено на поддержку обрабатывающей отрасли, 9,7 млрд — на обращение с отходами, 400 млн — на экологическое просвещение.

В компании также подчеркнули, что в рамках поручений правительства 42,7 млрд тенге будут направлены на реализацию экологических проектов: строительство и модернизацию полигонов ТБО, ликвидацию бесхозяйных отходов советского периода, лесомелиорацию осушенного дна Аральского моря и финансирование КазНИИ Каспийского моря.