Утка с сюрпризом: в Петропавловске накрыли подпольный мясной цех

В Петропавловске предприниматель решил, что для мясного бизнеса достаточно утки, упаковки и покупателей. А вот с оформлением деятельности и соблюдением ветеринарных требований возникли проблемы. Подпольное производство обнаружили полицейские.

Незаконный цех работал на улице Жамбыла. Его выявили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Северо-Казахстанской области после проверки оперативной информации.

Как рассказал 41-летний организатор, он закупал утиное мясо, перерабатывал, упаковывал и отправлял на продажу через городские рынки.

Но бизнес, похоже, пошел по принципу «авось пронесет». Мужчину привлекли к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, а ветеринарная инспекция выявила нарушения ветеринарных норм.

Насколько безопасными были условия производства, предстоит оценить специалистам санитарно-эпидемиологического надзора.

В полиции напомнили покупателям, что при выборе мясной продукции стоит проверять маркировку и требовать документы, подтверждающие ее происхождение и безопасность. Ведь не всякая утка, попавшая на прилавок, прошла положенные проверки.