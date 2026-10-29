  • Главная
  • Новости
  • Утка с сюрпризом: в Петропавловске накрыли подпольный мясной цех

Утка с сюрпризом: в Петропавловске накрыли подпольный мясной цех

29 Октября 2026, 12:03
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
polisia.kz 29 Октября 2026, 12:03
29 Октября 2026, 12:03
137
Фото: polisia.kz

В Петропавловске предприниматель решил, что для мясного бизнеса достаточно утки, упаковки и покупателей. А вот с оформлением деятельности и соблюдением ветеринарных требований возникли проблемы. Подпольное производство обнаружили полицейские.

Незаконный цех работал на улице Жамбыла. Его выявили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Северо-Казахстанской области после проверки оперативной информации.

Как рассказал 41-летний организатор, он закупал утиное мясо, перерабатывал, упаковывал и отправлял на продажу через городские рынки.

Но бизнес, похоже, пошел по принципу «авось пронесет». Мужчину привлекли к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, а ветеринарная инспекция выявила нарушения ветеринарных норм.

Насколько безопасными были условия производства, предстоит оценить специалистам санитарно-эпидемиологического надзора.

В полиции напомнили покупателям, что при выборе мясной продукции стоит проверять маркировку и требовать документы, подтверждающие ее происхождение и безопасность. Ведь не всякая утка, попавшая на прилавок, прошла положенные проверки.

Самое читаемое

Наверх