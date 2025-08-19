На внеочередной сессии маслихата Астаны депутаты утвердили наименования 18 станций легкорельсового транспорта, передает BAQ.KZ.

С докладом выступил руководитель Управления по развитию языков и архивного дела города Сакен Есиркеп. Он отметил, что названия выбраны с учётом географического расположения и ключевых объектов, расположенных поблизости.

Станции получили следующие названия: "Аэропорт", "Атамекен", "Есиль", "Мангилик ел", "Астана Жулдызы", "Нура", "Университет", "Улы дала", "Астана Арена", "Дворец единоборств", "Сыганак", "Байтерек", "Дом министерств, "Национальный музей", "Театр", "Аллея Мынжылдык", "Жибек жолы", "Нурлы жол".

По словам Есиркепа, основной принцип - привязка к локациям и знаковым объектам столицы.

Кроме того, депутаты предложили рассмотреть возможность присвоения имени известной исторической личности одной из станций.

Материалы будут направлены на рассмотрение республиканской ономастической комиссии, после чего состоится окончательное утверждение.