В Алматы на заседании редакционной коллегии по подготовке семитомного академического издания "История Казахстана с древнейших времен до наших дней" утвердили рукопись первого тома для дальнейшей подготовки к изданию, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Заседание проходило под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина.

Руководитель авторского коллектива доктор исторических наук, академик Национальной академии наук Болат Комеков презентовал концепцию, содержание и структуру работы, остановившись на особенностях и новизне второго тома, посвящённого тюркскому периоду.

Редколлегия заслушала рецензии доктора исторических наук, академика Национальной академии наук Мамбета Койгелдиева, доктора исторических наук, академика Национальной академии наук Оразака Исмагулова, докторов исторических наук Еркина Абиля, Айболата Кушкумбаева, Галины Ксенжик. Также были заслушаны мнения и оценки других членов редколлегии: Меруерт Абусеитовой, Буркитбая Аягана, Айгуль Садвакасовой, Жаксылыка Сабитова, Радика Темиргалиева, Дихана Камзабекулы, Акана Онгара, Кулгазиры Балтабаевой, Нурсана Алимбая, Зиябека Кабульдинова, Жакена Таймагамбетова.

По итогам обсуждения принято решение продолжить доработку второго тома и на следующем заседании рассмотреть третий том "Истории Казахстана с древнейших времен до наших дней".