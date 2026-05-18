Увеличить инвестиции до 23% от ВВП планируют к 2029 году

К 2029 году в Казахстане планируют увеличить инвестиции до 23% от ВВП, сообщил вице-министр национальной экономики Арман Касенов на правительственном часе в Сенате, передает BAQ.KZ.

"При сохранении текущего уровня инвестиций к ВВП (на уровне 14–15%) кумулятивные инвестиции с 2026 года по 2029 год составят около 240 млрд долларов. Однако для роста инвестиций до 23% от ВВП к 2029 году необходимо образовать дополнительный объем инвестиций в размере около 85 млрд долларов", - сказал вице-министр.

Он отметил, что именно для того, чтобы образовать способность государственных финансовых институтов развития "Байтерек" профинансировать необходимый дополнительный объем инвестиций и была предложена капитализация государственных институтов развития в размере 1 трлн тг ежегодно.

"В 2025 году "Байтерек" получил от государства свыше 500 млрд тенге. И благодаря вашему участию, уважаемые Депутаты Сената, в бюджете закреплено выделение по 1 триллиону тенге каждый год в течение 3 лет (2025, 2026 и 2027 годы)", - сказал вице-министр.

По его словам, на каждый выделенный государством триллион тенге "Байтерек" сможет привлечь 7 триллионов тенге долгового финансирования с рынка (с плечом 1 к 7). При этом половину холдинг привлечет на внутреннем рынке в тенге, а половину - на внешнем рынке в иностранной валюте.

Это сформирует способность институтов предоставлять финансирование экономике в объеме до 8 трлн тг (около 16 млрд долларов) ежегодно.

"Как следствие, "Байтерек" сможет предоставить финансирование в размере около 40 трлн тг в ближайшие 5 лет. Уже сейчас в пайплайне (в работе) холдинга имеются проекты на сумму свыше 18 трлн тг. Эта цифра будет расти по мере поступления новых заявок. И за счет проактивного выявления привлекательных ниш и перспективных проектов", - сказал вице-министр.

В стране обрабатывающая промышленность выросла на 9,9%. Экономисты считают это признаком того, что экономика постепенно начинает переходить от зависимости от нефти к производственной модели.