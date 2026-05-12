В Казахстане за первые четыре месяца 2026 года обрабатывающая промышленность выросла на 9,9%. Согласно официальной статистике, значительный рост наблюдается в машиностроении, фармацевтике и производстве строительных материалов. Означают ли эти показатели, что экономика страны постепенно переходит от сырьевой модели к производственной? Об этом корреспондент BAQ.KZ поговорил с экономистом Бауржаном Ыскаком.

По словам эксперта, рост обрабатывающей промышленности на 9,9% – важный сигнал для экономики Казахстана.

«В целом это можно назвать очень хорошим показателем. Особенно если учитывать, что экономика Казахстана долгие годы была зависима от нефти и сырья. Такой рост обрабатывающей промышленности – важный сигнал», – отметил экономист.

По его словам, обрабатывающая промышленность – это сектор, который перерабатывает сырьё и выпускает продукцию с высокой добавленной стоимостью. Сюда входят производство готовых деталей, сборка техники, выпуск строительных материалов и другие направления.

Экономист считает, что такой рост показывает, что экономика уже не полностью зависит от нефти, а внутреннее производство начинает оживать.

«Если рост связан лишь с государственными заказами, работой нескольких крупных заводов или сборкой импортных комплектующих, то это не будет долгосрочным индустриальным прорывом. Поэтому важно смотреть не только на процент роста, но и на то, сколько создано стабильных рабочих мест, вырос ли экспорт, появились ли технологии, увеличилась ли доля местного содержания», – отметил он.

Что означает рост машиностроения и фармацевтики?

В последние месяцы машиностроение также показывает рост. Экономист считает это важным индикатором развития производственной экономики.

«Если растёт производство техники, деталей, оборудования и сборка транспорта, то увеличивается спрос на инженеров, приходят новые технологии, развиваются сервисные услуги. Это хороший знак. Но нужно помнить, что значительная часть машиностроения в Казахстане всё ещё находится на уровне крупноузловой сборки. Полного производственного цикла пока не хватает», – говорит Бауржан Ыскак.

Рост фармацевтической отрасли эксперт считает стратегически важным процессом.

После пандемии многие страны начали усиливать внутреннее производство лекарств. По словам экономиста, развитие фармацевтики снижает зависимость от импорта и укрепляет систему здравоохранения.

«Эта отрасль напрямую влияет на развитие науки и технологий. Поэтому рост фармацевтики – признак качественной экономики», – отмечает эксперт.

Ускоряет ли строительство экономику?

Рост производства строительных материалов также говорит об увеличении внутренней экономической активности.

Экономист связывает это с ростом жилищного строительства, инфраструктурных и дорожных проектов.

«Рост производства цемента, кирпича, металлических конструкций показывает наличие внутреннего спроса. Но здесь тоже есть риск: если строительство растёт только за счёт государственных расходов, то при сокращении бюджета темпы могут снизиться», – считает он.

Зависимость от нефти всё ещё высока

По мнению эксперта, производство в Казахстане действительно оживает. Этому способствуют санкции против России, изменения в логистике, рост спроса в Центральной Азии и активизация транспортных коридоров Китай – Европа.

Однако говорить о полноценном индустриальном рывке пока рано.

«Технологическая зависимость остаётся высокой. Большая часть оборудования импортируется. Производительность низкая, а доступ малого бизнеса к финансированию ограничен», – говорит экономист.

Также вызывает обеспокоенность снижение активности в горнодобывающем секторе.

Нефтяная и горнодобывающая отрасли по-прежнему составляют основную часть экспорта Казахстана. От них зависят доходы бюджета и Национального фонда.

«Замедление добычи нефти оказывает давление на бюджет, влияет на тенге и снижает инвестиционную активность. На это влияют мировые цены, ограничения OPEC+, ремонтные работы на месторождениях и геополитические факторы», – отмечает эксперт.

По мнению экономиста, текущий рост – это признак движения экономики в правильном направлении. Однако для устойчивого индустриального развития необходимо параллельное развитие технологий, науки, подготовки кадров, экспорта и частных инвестиций.