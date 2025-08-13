Уволенный педагог отсудила у школы 2 млн тенге
В Жамбылской области учителя незаконно уволили по достижении пенсионного возраста.
В Жуалынском районе Жамбылской области учитель истории через суд добилась восстановления на работе после незаконного увольнения, передает BAQ.KZ.
Педагог, начавшая трудовую деятельность в школе в 1991 году, в декабре 2024 года достигла пенсионного возраста. Она обратилась к директору с просьбой доработать до конца учебного года, однако ее заявление проигнорировали, а приказом директора уволили по достижении пенсионного возраста.
Суд установил, что администрация школы нарушила нормы Трудового кодекса, коллективного договора и отраслевого соглашения, не предоставив положенного уведомления и проигнорировав права работника.
Жуалынский районный суд отменил приказ об увольнении, восстановил педагога в должности, взыскал в ее пользу 2,1 млн тенге за время вынужденного прогула, 100 тыс. тенге в качестве компенсации морального вреда и 250 тыс. тенге за услуги представителя.
Суд также вынес частное определение в адрес районного отдела образования с требованием предотвратить подобные нарушения. Апелляция директора школы в областном суде не принесла результатов — решение первой инстанции оставлено без изменений.
