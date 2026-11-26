Уволиться, пойти на понижение или улететь в Папуа – Новую Гвинею: airBaltic поставила сотрудников перед выбором
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Латвийская национальная авиакомпания airBaltic на фоне финансовых трудностей готовится сократить сотни рабочих мест. Некоторым сотрудникам предложили необычную альтернативу увольнению – временно отправиться работать в авиакомпанию на другом конце света, в Папуа – Новой Гвинее, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
В сентябре 2026 года авиаперевозчик начал процедуру финансовой реструктуризации в соответствии с законодательством США о банкротстве. Одной из причин финансовых трудностей стал резкий рост цен на авиационное топливо на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке.
В октябре airBaltic объявила о планах сократить от 500 до 700 рабочих мест, в том числе в подразделениях, где работают пилоты и бортпроводники.
Что предлагают сотрудникам
Части работников предложили добровольно уволиться с компенсацией либо согласиться на понижение в должности.
Некоторым пилотам предложили временную работу в национальной авиакомпании Папуа – Новой Гвинеи Air Niugini, с которой у латвийского перевозчика заключено соглашение о сотрудничестве.
В airBaltic заявили, что процесс формирования нового штата продолжается и проходит в соответствии с трудовым законодательством.
Однако Латвийский авиационный профсоюз утверждает, что компания не согласовывала с ним понижение сотрудников в должностях и их временный перевод за рубеж. По мнению представителей профсоюза, такие действия нарушают законодательство Латвии и Европейского союза.
Что будет с авиакомпанией
В рамках реструктуризации airBaltic также планирует сократить авиапарк с 54 до 36 самолетов Airbus A220-300 к концу 2026 года.
При этом процедура банкротства не означает прекращения полетов. Компания рассчитывает продолжить работу, пересмотреть финансовые обязательства и сократить расходы
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