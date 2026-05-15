Увольнение директора школы отменили через кассацию

Кассационный суд по гражданским делам рассмотрел трудовой спор по иску бывшего директора школы к коммунальному государственному учреждению, передает BAQ.KZ.

Истца уволили с должности за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей. Однако суды первой и апелляционной инстанций признали приказ об увольнении незаконным, восстановили ее на работе и обязали работодателя выплатить заработную плату за время вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда.

Кассационный суд оставил эти решения без изменений.

Как установили суды, при расторжении трудового договора работодатель нарушил требования статей 65 и 66 Трудового кодекса Казахстана. Перед применением дисциплинарного взыскания в виде увольнения у работника не запросили письменное объяснение и не соблюли установленный законом порядок.

Кроме того, указанное в приказе основание не подтверждало повторность дисциплинарного проступка, поскольку эти обстоятельства произошли еще до ранее наложенных взысканий.

В итоге суд пришел к выводу, что нарушение процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности и увольнения стало основанием для признания приказа незаконным.

Иск о восстановлении на работе и выплате компенсаций удовлетворен в полном объеме.