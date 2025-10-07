Уязвимые категории женщин получают бесплатные контрацептивы в поликлиниках
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Поликлиники обеспечивают женщин из уязвимых слоев населения контрацептивами, сообщила министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на брифинге в правительстве, передает BAQ.KZ. По ее словам, в Казахстане ежегодно проводится 75 тысяч абортов.
"При наличии современных методов планирования семьи мы должны работать на то, чтобы снижать эту цифру, потому что каждый аборт - это угроза здоровью и жизни пациентки. Поэтому соответствующую работу в министерстве здравоохранения с местными исполнительными органами проводят.
Это не должно остаться только словами. Сегодня в поликлиниках выделяются соответствующие средства для обеспечения средствами планирования социально уязвимых слоев населения", - сказала министр.
Глава ведомства считает, что этих мер недостаточно. В связи с этим работа по этому направлению будет продолжена. Ведомство изучило международный опыт.
"Привлекли международных специалистов именно в части репродуктивного здоровья. Поэтому это решение, которое принимают все цивилизованные страны, и мы тоже будем по этому пути идти", - добавила министр.
Акмарал Альназарова уточнила, что финансирование в настоящее время осуществляется за счет собственных средств медицинских организаций, а в отдельных регионах - также из местных бюджетов, что допускается Бюджетным кодексом.
Самое читаемое
- На маршруте "Уральск – Астана" появились новые плацкартные вагоны
- Землетрясение произошло ночью на юге Казахстана
- Обновления в системе ОСМС с 2026 года: что изменится для граждан и мигрантов?
- Кызылординских чиновников наказали за незаконные штрафы инвестору
- В Актюбинской области строят завод за 120 млрд тенге