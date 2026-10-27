С деньгами на выход: Microsoft сделала необычное предложение 60 тысячам сотрудников

Microsoft предложила около 60 тыс. сотрудников добровольно покинуть компанию с финансовой поддержкой. Это больше четверти всего персонала. О программе объявила исполнительный вице-президент и директор по персоналу Microsoft Эми Коулман в официальном блоге компании.

Предложение получили сотрудники участвующих команд в Канаде, Индии, Великобритании и США. Программа рассчитана на работников 70-го уровня и ниже, то есть вплоть до вице-президентов.

«Это предложение дает сотрудникам, которые, возможно, задумываются о будущем за пределами компании, новую возможность совершить этот переход сейчас и при поддержке», написала Коулман.

Программа действует ограниченное время. Ушедшие получат финансовую поддержку и помощь в планировании карьеры. Подробности каждому сотруднику, который подходит под условия, пришлют по электронной почте.

Участвуют не все подразделения. По словам Коулман, это зависит от приоритетов каждого направления, обязательств перед клиентами и потребностей в персонале.

Число 60 тыс. в самом посте не названо, в компании его сообщили изданию GeekWire. По данным годового отчета, на конец июня в Microsoft работали около 223 тыс. человек.

Сколько сотрудников согласятся, в Microsoft не прогнозируют, но ожидают, что доля будет заметно меньше, чем в весенней программе добровольного выхода на пенсию. Тогда ее предложили около 8750 сотрудникам в США, у которых возраст и стаж в компании в сумме давали не меньше 70 лет. Согласились больше 30% из них.

«Программа добровольного ухода для нас в новинку. Мы будем на ней учиться», отметила Коулман.

В компании утверждают, что новая программа не означает, что Microsoft нужно меньше сотрудников. Журналисты связывают ее со стремлением сократить расходы на фоне крупных вложений в искусственный интеллект.

В июле Microsoft объявила о сокращении 4800 сотрудников, около 2,1% штата, в том числе многих работников игрового подразделения Xbox.