Узбекистан готовится строить вторую АЭС

В Узбекистане начали подготовку проекта второй атомной электростанции. Об этом президент страны Шавкат Мирзиёев заявил во время церемонии запуска инвестиционных проектов в Хорезмской области, сообщает Gazeta.uz.

О планах построить еще одну АЭС глава государства публично сообщил впервые.

«Сегодня хочу по секрету сказать вам: в ближайшее время мы ведем большую подготовку и по второй станции», – заявил Мирзиёев.

Где именно может появиться вторая атомная станция, какой будет ее мощность и когда планируется начать строительство, пока не сообщается.

Мирзиёев объяснил развитие энергетики растущей потребностью страны в стабильном электроснабжении. По его словам, наличие доступной и гарантированной электроэнергии становится одним из ключевых вопросов для инвесторов, которые рассматривают возможность запуска проектов в Узбекистане.

«Я привезу свои инвестиции, а какой будет цена электроэнергии? Какие будут гарантии?» – привел президент один из главных вопросов потенциальных инвесторов.

При этом первая АЭС Узбекистана уже строится в Фаришском районе Джизакской области. Проект предусматривает четыре энергоблока: два больших с реакторами ВВЭР-1000 мощностью по 1 ГВт и два малых модульных реактора РИТМ-200Н мощностью по 55 МВт. Общая мощность станции должна составить 2 110 МВт, а годовая выработка – до 17 млрд кВт·ч.

Технический запуск первого малого реактора запланирован на октябрь–ноябрь 2029 года, второго – спустя шесть месяцев. Первый крупный энергоблок рассчитывают запустить в 2033 году, полностью завершить проект – в 2034–2035 годах.

Базовая стоимость первой АЭС оценивается не более чем в 9,5 млрд долларов. Значительную часть средств планируется привлечь в виде кредитов, в том числе за счет российского экспортного финансирования. «Росатом» также должен поставлять ядерное топливо, заниматься обслуживанием станции и обращением с отработавшими материалами.

Еще до завершения строительства первой станции Узбекистан уже рассматривает следующий атомный проект. Однако основные параметры второй АЭС власти пока не раскрывают.

Напомним, строительство первой атомной электростанции в Казахстане начнется в следующем году. Решение о строительстве АЭС было поддержано гражданами в ходе общенационального референдума, состоявшегося в 2024 году.