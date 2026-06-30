Когда начнется строительство первой в Казахстане АЭС, рассказал Токаев
По словам Главы государства, решение о строительстве АЭС было принято народом на референдуме 2024 года.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Строительство первой атомной электростанции в Казахстане начнется в следующем году. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент BAQ.KZ.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан является мировым лидером по добыче урана и обладает необходимой ядерной инфраструктурой.
"Казахстан лидирует в мире по добыче урана и обладает ядерной инфраструктурой. Поэтому выбор в пользу атомной генерации абсолютно правильный", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
По словам Президента, решение о строительстве АЭС было поддержано гражданами в ходе общенационального референдума, состоявшегося в 2024 году.
"Это решение народа, принятое в ходе исторического референдума в 2024 году. По сути, оно носит цивилизационный характер. Это гарантия энергетического суверенитета страны, надежная база для энергоемкой цифровой экономики будущего", – подчеркнул Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что реализация проекта стартует уже в следующем году.
"В следующем году начнется строительство первой атомной электростанции", – заявил Президент.
Глава государства отметил, что проект является чрезвычайно важным и сложным, поэтому его реализация требует профессионального подхода и строгого соблюдения всех международных стандартов.
Президент также напомнил, что наряду с развитием атомной энергетики Казахстан продолжит модернизацию всей энергетической системы страны и наращивание генерирующих мощностей.
Читай также:
Trend Talk: почему Казахстан выбрал "Росатом" для строительства первой АЭС
Самое читаемое
- Крушение вертолета крупнейшей нефтяной компании: никто не выжил
- Осужденных по делу Яны Легкодимовой этапировали в «Черный беркут»
- Пьяный мужчина угнал полицейскую машину и попал в ДТП в Павлодаре
- МВД предупредило казахстанцев о новой схеме мошенничества с QR-кодами
- Казахстан и Азербайджан откажутся от бумажных разрешений для перевозчиков