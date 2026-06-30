Когда начнется строительство первой в Казахстане АЭС, рассказал Токаев

Строительство первой атомной электростанции в Казахстане начнется в следующем году. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан является мировым лидером по добыче урана и обладает необходимой ядерной инфраструктурой.

"Казахстан лидирует в мире по добыче урана и обладает ядерной инфраструктурой. Поэтому выбор в пользу атомной генерации абсолютно правильный", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, решение о строительстве АЭС было поддержано гражданами в ходе общенационального референдума, состоявшегося в 2024 году.

"Это решение народа, принятое в ходе исторического референдума в 2024 году. По сути, оно носит цивилизационный характер. Это гарантия энергетического суверенитета страны, надежная база для энергоемкой цифровой экономики будущего", – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что реализация проекта стартует уже в следующем году.

"В следующем году начнется строительство первой атомной электростанции", – заявил Президент.

Глава государства отметил, что проект является чрезвычайно важным и сложным, поэтому его реализация требует профессионального подхода и строгого соблюдения всех международных стандартов.

Президент также напомнил, что наряду с развитием атомной энергетики Казахстан продолжит модернизацию всей энергетической системы страны и наращивание генерирующих мощностей.

Читай также:

Trend Talk: почему Казахстан выбрал "Росатом" для строительства первой АЭС