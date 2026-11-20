Узбекистан планирует к 2030 году довести валовой внутренний продукт до 300 млрд долларов, удвоить промышленное производство и создать два миллиона высокооплачиваемых рабочих мест. Такие планы озвучил президент страны Шавкат Мирзиёев на встрече с представителями Турции.

Об экономических целях Узбекистана сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов по итогам первого заседания Высшего совета Узбекистана и Турции по развитию делового сотрудничества. В нём участвовала турецкая делегация во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом.

Особое внимание власти Узбекистана намерены уделить добыче полезных ископаемых. К 2030 году страна рассчитывает увеличить добычу золота до 175 тонн, серебра — до 500 тонн, а мощности по производству меди — до 500 тысяч тонн.

Одновременно Узбекистан планирует развивать возобновляемую энергетику. Её мощности предполагается довести до 25 ГВт, а долю в производстве электроэнергии — до 54%.

Для реализации этих планов Мирзиёев пригласил турецкие компании участвовать в совместных проектах по добыче и глубокой переработке минеральных ресурсов, а также в сфере зелёной энергетики.

Ещё одним направлением сотрудничества станет электротехническая промышленность. К 2030 году Узбекистан рассчитывает увеличить экспорт продукции этой отрасли до 5 млрд долларов и привлечь 11,6 млрд долларов инвестиций.

Развитие совместных производств и привлечение турецких инвесторов рассматриваются как одни из направлений достижения поставленных экономических целей.