Узбекистан предложил создать единую ИИ-экосистему в Центральной Азии

Странам Центральной Азии необходимо объединить усилия в сфере искусственного интеллекта – от подготовки специалистов и развития цифровой инфраструктуры до привлечения инвестиций и поддержки стартапов. Об этом заявил советник министра цифровых технологий Узбекистана по стратегическому развитию Жахонгир Шукуров на конференции C5+1 SI Conference в Астане, сообщает BAQ.KZ.

По его словам, у стран региона есть большой потенциал для более тесного сотрудничества в сфере ИИ. Центральную Азию отличают молодое население, растущий рынок и большое количество новых инициатив. Объединение этих возможностей с современными технологиями, инвестициями и международной экспертизой может создать основу для устойчивого экономического роста.

«Формирование более тесной экосистемы искусственного интеллекта в Центральной Азии – следующий логичный этап сотрудничества. В этом направлении мы можем добиться конкретных результатов совместной работы», – сказал Жахонгир Шукуров.

Он назвал несколько ключевых направлений регионального сотрудничества. Одно из них – образование и подготовка технических специалистов. По его словам, искусственный интеллект заметно меняет рынок труда, поэтому важно обучать молодежь новым технологиям и формировать необходимые навыки.

Еще одно направление – развитие цифровой инфраструктуры и привлечение инвестиций. Создание полноценной экосистемы ИИ требует значительных ресурсов, поэтому странам региона необходимо привлекать международный капитал, в том числе для строительства и развития дата-центров.

Отдельно Шукуров остановился на внедрении искусственного интеллекта в различные отрасли экономики и совместном развитии стартапов. По его мнению, страны Центральной Азии могут использовать возможности США в сфере финансирования технологических проектов. Для этого необходимо укреплять региональное сотрудничество и совместно привлекать международных инвесторов и технологические компании.

Представитель Узбекистана также отметил, что массовое внедрение искусственного интеллекта требует развития больших данных, устойчивой цифровой инфраструктуры и безопасного использования новых технологий. Обмен опытом и информацией в этих сферах, по его мнению, позволит укрепить сотрудничество между странами региона.

«Центральная Азия сегодня находится в периоде уникальных возможностей. У нас молодое население, растущий рынок и множество инициатив. Если объединить эти ресурсы с передовыми технологиями, инвестициями и международной экспертизой, мы сможем сформировать устойчивую основу для экономического роста»,, – отметил он.

Напомним, в Астане стартовала двухдневная конференция C5+1 SI Conference, посвященная развитию сотрудничества стран Центральной Азии и США в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий. На одной площадке собрались представители государственных органов, технологических компаний и экспертного сообщества. Участники обсуждают совместные проекты, инвестиции и развитие цифровой инфраструктуры.