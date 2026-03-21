В Узбекистане с 1 апреля расширяется система возврата налога на добавленную стоимость (tax free) для иностранных граждан, передает BAQ.KZ.

Согласно постановлению президента, пункты возврата НДС будут работать во всех международных аэропортах страны. В настоящее время система уже действует в ряде городов, включая Ташкент, Самарканд, Бухара, Фергана, Ургенч, Карши, Навои, Нукус и Термез.

Кроме того, в тестовом режиме сервисный пункт появится на автомобильном и пешеходном пограничном переходе Гишткуприк на границе с Казахстаном — после завершения его реконструкции.

Также снижен минимальный порог покупок для участия в системе: с 1 млн до 300 тысяч сумов (около 12 200 тенге). При этом отменяется ограниченный перечень товаров, подпадающих под возврат НДС, за исключением продовольственной продукции.