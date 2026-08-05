Узбекистан запустил на орбиту спутник с искусственным интеллектом

Узбекистан совместно с китайской компанией STAR.VISION успешно вывел на орбиту гиперспектральный спутник дистанционного зондирования Земли «Самарканд-2028». Запуск состоялся 5 августа с космодрома Хайян-Восток в Китае.

Как сообщили в агентстве «Узбеккосмос», спутник разработан совместно с компанией STAR.VISION и стал важным этапом развития национальной космической программы, внедрения современных технологий и расширения научно-технического сотрудничества между Узбекистаном и Китаем.

Что умеет новый спутник

«Самарканд-2028» относится к классу гиперспектральных спутников дистанционного зондирования Земли. В отличие от обычных спутников, он анализирует отраженное от поверхности Земли излучение более чем в 20 спектральных диапазонах.

Это позволяет получать детальные данные о состоянии сельскохозяйственных культур, водных ресурсов, окружающей среды, а также отслеживать изменения в землепользовании.

Одной из главных особенностей спутника стал модуль искусственного интеллекта, разработанный специалистами «Узбеккосмоса».

Он способен обрабатывать часть спутниковых данных непосредственно на борту космического аппарата до их передачи на Землю.

Для чего будут использовать спутник

Полученные со спутника данные планируется применять в сельском хозяйстве, управлении водными ресурсами, мониторинге окружающей среды, раннем выявлении чрезвычайных ситуаций, градостроительстве и рациональном использовании земель.

Кроме того, проект станет платформой для подготовки национальных специалистов в области космических технологий, искусственного интеллекта и обработки спутниковых данных.

Название «Самарканд-2028» связано с тем, что в 2028 году Самарканд примет 79-й Международный астронавтический конгресс. Решение о проведении форума в Узбекистане было принято в 2025 году на Международном астронавтическом конгрессе в Сиднее.